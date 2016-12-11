MHP Genel Başkanı Bahçeli, İstanbul’da yaşanan terör saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli, “İnsan kanından beslenen, en küçük acıma duygusuna, vicdan kırıntısına sahip olmayan şerefsiz terör cellatları dün gece İstanbul'u kana bulanmıştır. Mevlid Kandili’ni idrak ettiğimiz bugün de milletimiz infial içindedir. Hainler bir kez daha sahneye çıkmışlar ve Türkiye’yi yasa boğmuşlardır. İstanbul Beşiktaş Vodafone Arena yakınında ve Maçka Parkı’nda düzenlenen terör saldırılarında canlarımız gitmiş, evlatlarımız şehit edilmiş, milli yürekler kasıp kavrulmuştur. Beşiktaş-Bursaspor futbol müsabakasının hemen akabinde Çevik Kuvvet polislerimizin toplanma yerinde bomba yüklü araç patlatılmış, çok kısa süre sonra da Maçka Parkı’nda canlı bomba saldırısı gerçekleştirilmiştir. Türkiye’yi teslim alarak yıkmak, yok etmek isteyen katiller ve destekçileri hunhar ve hayâsız eylemlerine bir yenisini daha eklemişlerdir. Sonuç itibariyle 27’si polisimiz olmak üzere 29 kardeşimiz şehit düşmüş, 166 kardeşimiz de yaralanmıştır. Bu korkunç ve kahredici terör saldırısına karşı milletimiz bir ve beraberdir. Ve sorumluların bulunup cezalandırılmasını, dökülen kanların yerde bırakılmamasını istemektedir. Unutulmamalıdır ki, terörizm amacına asla ulaşamayacak, Türkiye’nin çözülmesini, bölünmesini, dağılmasını planlayan iç ve dış odaklar mahv ve imha edileceklerdir. Bundan kaçış ve kurtuluş yoktur. Terör bir insanlık suçudur. Fail ve tarafları ise insan canına kast eden, huzur ve barışa karşı gelen zulmün ve zilletin alçak taşeronlarıdır” ifadelerini kullandı.

“Ülkemizin sosyal ve siyasal uzlaşma kulvarına girmeye başladığı şu günlerde karanlık ellerin, kaos ve kriz tetikçilerinin anında devreye girmesi tesadüfi görülmemelidir” diyen Bahçeli, “Ancak Türk milleti meşum ve melun oyunları bozmaya muktedirdir. Türkiye Cumhuriyeti her türlü iğrenç ve namert operasyonu göğüsleyip ezecek güç ve kudrettedir. PKK, FETÖ, IŞİD, PYD-YPG ve DHKP-C milli vakar ve namus karşısında yerle yeksan olacaktır. Bunun başka bir alternatif ve yolu kalmamıştır. Türkiye’nin milli beka ve barışını tasfiye etme cüretini gösterenlere karşı 79 milyon Türk vatandaşı tek yumruk ve tek ses hareket ederek hainlere göz açtırmayacaktır. Milli birlik ve dayanışma bağlarını daha da sağlamlaştırarak bugünleri aşmak, bu zulmeti yenmek zorunda olduğumuz iyi bilinmelidir. Türkiye terörizme karşı teyakkuzda olduğundan dolayı Milliyetçi Hareket Partisi sorumlu, ahlaklı, ilkeli ve milli duruşunu sonuna kadar koruyarak devletinin ve milletinin yanında fedakârca mücadele edecektir. İstanbul Beşiktaş’ta iki ayrı şekilde meydana gelen terör saldırısından duyduğum derin üzüntüyü bildiriyor, terörizmi şiddetle lanetliyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı temenni ediyorum. Şu anda tedavi altında bulunan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Bu mübarek Mevlid Kandili’nde Allah’tan niyazım, Türk ve Türkiye düşmanlarını kahretmesi, fitnenin müdavim ve mimarlarına fırsat vermemesidir” ifadelerini kullandı.

