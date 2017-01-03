MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. İstanbul Ortaköy'de gerçekleştirilen silahlı terör saldırısına değinen Bahçeli, "Türk milletinin tarihsel varlığından rahatsız olan düşman çevreler, FETÖ’yu, IŞİD’i, PKK’yı, PYD/YPG’yi ve DHKP-C’yi infaz ve yıkım için görevlendirmişlerdir. Terör örgütlerinin kökünü kurutmak önemli olduğu kadar, bunları destekleyen, elinden tutan, besleyip palazlandıran, asıl suçlarla da yüzleşmek ve daha da ötesi hesaplaşmak mecburi hal almıştır. Meydan okumalarla hainler uslanmıyor, geri adım atmıyor. Yoğun lanetleme ve kınama açıklamaları bir işe yaramıyor. Bildik yöntemlerle, şablon politikalarla, klasikleşmiş uygulamalarla terör örgütleri durmuyor, durdurulamıyor. Bu durum karşısında terörizmi döktüğü kanda boğmak, teröristleri tümden imha etmek için ya bir yol bulmalıyız yada yeni bir yol yapmalıyız. Türkiye hainlerin kanlı eylemlerine mahkum değildir. Ödediğimiz bedeller çok ağırdır. Bu dar boğazdan çıkmalıyız. Bu oyunu hep birlikte bozmak durumundayız. Terörizmi yok etmek dışında ikinci bir seçeneğimiz yoktur. Bu ancak yeni bir milli mücadele ruhu ile başarılabilecektir" diye konuştu.

Reina saldırısının, sözün ve insanlığın bittiği nokta olduğunu kaydeden Bahçeli, "Ülkemizde misafir bulunuyorken bir katilin silahından çıkan kurşunlarla hayatlarını kaybeden yabancı uyruklu insanların ülkelerine ve ailelerine taziyelerimi bildiriyorum. Kamuoyuna yansıyan bilgi ve bulgulara bakarsak, Reina saldırısını profesyonel bir katil göstere göstere adeta elini kolunu sallayarak gerçekleştirmiştir. Katliamın 7 dakika sürdüğü, ardından caninin kıyafetini değiştirip 13 dakika mutfakta saklandığı ve ardından kayıplara karıştığı iddia edilmektedir. Yabancı bir haber ajansının verdiği bilgileri göre, Reina saldırısını IŞİD üstlenmiştir. Teröristin eşgali belirlenmiş, parmak izi tespit edilmiş, bağlantıları ve uyruğu hakkında bilgilere ulaşılmış olsa da, henüz kendisi ele geçirilememiştir. Bu terörist saldırının El-Bab kuşatması ile bağı olduğu kadar, Türkiye-Rusya-İran arasında Suriye’de hayata geçirilen ateşkes sürecinin ve yeni baştan kurulma çabası gösterilen bölgesel dengelerin payı vardır ve bu çok açıktır. Türkiye’yi de içine alan Ortadoğu’daki emperyalist pis kurgunun tetikçilerinden birisi PKK-PYD ise diğerleri kesinlikle FETÖ ve IŞİD’tir. 1 Ocak 2017 Reina katliamı aslında, 15 Temmuz FETÖ darbe kalkışmasının artçı sarsıntısıdır ve bunlar birbirine eklemlidir. Rakka, Kandil, Kobani ve Pensilvanya arasında çoktan kurulmuş ve düğümü uzun süre önce atılmış terörizm işbirliğine kimlerin mimarlık yaptığı gizlenemeyecek kadar nettir" ifadelerini kullandı.

İlker Turak

