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MHP Genel Başkanı Bahçeli:'MHP yerel seçimde ittifak yapmayacaktır.'

MHP Genel Başkanı Bahçeli:'MHP yerel seçimde ittifak yapmayacaktır.'
MHP Genel Başkanı Bahçeli:'MHP yerel seçimde ittifak yapmayacaktır.'

MHP Genel Başkanı Bahçeli Partisinin grup toplantısında konuşuyor... 'MHP yerel seçimde ittifak yapmayacaktır.'

Devlet Bahçeli'nin konuşmasından başlıklar; 

MHP Lideri Devlet Bahçeli, (Kaşıkçı olayı) "Başkonsolos tıpkı papaz gibi elini kolunu sallayarak nasıl ülkesine dönebilmiştir? Suç mahalli Türkiye'dir, yargı sahası da Türkiye olmalıdır" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:"Suç sahası Türkiye'dir, yargıda Türkiye'de olmalıdır"

MHP lideri Bahçeli:"Teklifimizin arkasındayız. Gevşeme yok, vazgeçme yok, geri dönüş yok. Kanayan, kangrene dönmesi an meselesi olan bir meseleye parmak bastık. "MHP lideri Bahçeli:"Teklifimizin arkasındayız. Gevşeme yok, vazgeçme yok, geri dönüş yok. Kanayan, kangrene dönmesi an meselesi olan bir meseleye parmak bastık. "

'MHP yerel seçimde ittifak yapmayacaktır.'

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