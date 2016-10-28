Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Politika
  •  » MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin Cumhuriyet Bayramı mesajı

MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin Cumhuriyet Bayramı mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

MHP Genel Başkanı Bahçelinin Cumhuriyet Bayramı mesajı

28 Ekim 2016 19:29

MHP Genel Başkanı Bahçeli, mesajında Türkiye Cumhuriyeti’nin 93 yılı geride bıraktığını belirterek, “Cumhuriyet; fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller sayesinde bugünlere ulaşmış, milletimizin üstün fazilet ve fedakârlıklarıyla temellenmiş ve güçlenmiştir. Türk milleti destansı İstiklal Savaşı’yla tarihin rotasını değiştirmiş, bölgesel ve küresel dengeleri baştan ayağa sallamış ve sarsmıştır. Türk’süz Anadolu hesabı yapanlara, devletsiz millet hayali kuranlara en kesin ve kalıcı cevap Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanıyla verilmiştir. 29 Eklim 1923; bağımsızlığa duyulan derin özlemin, geleceğe bağlanan emsalsiz ümidin, milli egemenliğe beslenen eşsiz sevdanın karar ve hareket noktasıdır. Ne mutlu bizlere ki, tarihin hiçbir döneminde savaşlar, kıtlıklar, işgaller, ayak oyunları, karanlık senaryolar milletimizin önünü kesememiş, inançlarından ve ülkülerinden koparamamıştır” ifadelerini kullandı.

“Hiçbir odak Türkiye Cumhuriyeti’nin imhasını göremeyecektir”
“Devlet millet uyumu her türlü operasyon ve saldırıyı engelleyerek yıkım ve yozlaşmayı durdurmuş, vatan topraklarımızda aklı ve gözü kalanları hayal kırıklığına uğratmıştır” diyen Bahçeli, şöyle devam etti:
“Milletimiz, varlığını koruma ve kollama hususunda yüksek bir sorumluluk üstlenmiş ve bu sorumluluğun gereğini de muhteşem şekilde yerine getirmiştir. Mandacılar elbette aradıkları imkân ve fırsatları dün bulamamışlardır. Fakat teslimiyet ve acziyet içinde çırpınanlar, işbirlikçilik ve ihaneti tek seçenek gören zalim uşakları dün olduğu gibi bugün de devrede, işbaşındadır. Terör örgütleri Türk milletinden intikam almak için kuyruktadır. Milli birlik ve huzurumuzu havaya uçurma amacında olanlar düne nazaran faal ve yoğun gayret içindedir. Ancak Türk milleti muzaffer vasfından bir şey kaybetmediğinden bu şer cephesini tekrar bozgunla tanıştıracak, tarihsel hak ve çıkarlarını korkusuzca savunacaktır. Hiçbir odak Türkiye Cumhuriyeti’nin imhasını göremeyecektir. Hiçbir düşman çevre milli birliğimizin ve bin yıllık kardeşlik mirasımızın kuruyup dağılmasına şahit olamayacaktır. Bu konuda Cumhuriyet’in anlam ve mesajları kuşkusuz güvencemiz ve ana dayanağımızdır. Nitekim milli mücadele yıllarında gösterilmiş yüksek mukavemetin aynısına tekrar ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz. Terörizmin yoğun saldırı dalgasını durdurmak, kurulan bayağı ve alçak tuzakları bozmak için yan yana ve sabırla saldırıları göğüslemek durumundayız. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesine sımsıkı sarılarak, Cumhuriyetle demokrasinin kaderini bir ve ortak görerek Türkiye’nin istiklal ve istikbaline sahip çıkmak her vatan evladının görevi olmalıdır.”

“Cumhuriyet’in ilanına giden zorlu ve çileli kurtuluş süreci herkes için rehber olmalı, gerekirse aranılan cesaret ve atılganlık Türk tarihinin raflarından indirilmelidir”
Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti’nin yüksek ahlaki değer ve niteliklerle yoluna devam edeceğini ve ebediyetin ufuk çizgisine uzanacağını belirterek, “Bu itibarla Cumhuriyet’in ilanına giden zorlu ve çileli kurtuluş süreci herkes için rehber olmalı, gerekirse aranılan cesaret ve atılganlık Türk tarihinin raflarından indirilmelidir. Türk milleti 29 Ekim 1923’de Cumhuriyeti ilan ederek hükmünü vermiş, sözünü söylemiş, tartışma ve anlaşmazlıkların perdesini açılmamak üzere kapatmıştır. Ve Cumhuriyet’ten dönüş yoktur. Emanete sahip çıkacak, hükümranlık haklarına ve tarihsel hukukuna gölge düşürmeyecek olan da büyük Türk milletidir. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna liderlik yapan ve ilk Cumhurbaşkanımız olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kurucu kahramanlara, vatan ve millet için hayatlarından vazgeçen aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, hepsini hürmet ve şükranla anıyorum. Aziz Türk milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı yürekten kutluyorum” dedi. 

Abdullah Sarıca
 

Etiketler: MHP


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!