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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den aday açıklaması!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den aday açıklaması!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den aday açıklaması!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Kızılcaham'da düzenlediği kampın kapanışında konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimlere ilişkin, "İstanbul'dan aday çıkarmayacağız" dedi.

İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başlıkları:

Yerel seçimlere ilişkin, "Cumhur İttifakı'nın bir kez daha icra etmesini mühim görüyoruz" dedi.

Amacımız FETÖ'cü hakim ve savcıların verdiği talimatları gidermektir. Teklifimiz ne genel ne de özel aftır

"Cumhur İttifakı'nın yasal yönü oldu, tecrübe kazanılmışsa yerel seçimlerde de o tecrübeden faydalanılabilir" 

Bahçeli, teklif olursa Cumhurbaşkanı ile görüşeceğini söyledi.

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