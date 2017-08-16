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MHP Hakkari il başkanlığının açılışı yapıldı

Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, Hakkari’de partisinin il başkanlığı bürosunun açılışını yaptıktan sonra çarşı merkezinde bozkurt işareti yaparak fotoğraf çektirdi.

MHP Hakkari il başkanlığının açılışı yapıldı

16 Ağustos 2017 17:55

Öğle saatlerinde Van’dan karayoluyla Hakkari’ye gelen MHP Grup Başkanı Vekili Erkan Akçay, Bulvar Caddesi üzerinde bulunan partisinin il başkanlığı bürosunun açılışına katıldı. Burada konuşan MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Özbek, açılışa katılan herkese teşekkür ederek, “Allah; devletime, milletime ve bayrağıma güzel hizmetler yapmamı nasip etsin. Genel Başkanımın; Hakkari ve Şırnak’ın il statüsünde kalması için göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı şükranlarımızı arz ediyoruz” dedi.

MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ise Hakkarililerin sıcak karşılamalarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Şu anda en acil ve öncelikli meselemiz; Hakkari ve Şırnak illerimizin il statülerinin devam etmesidir. Biliyorsunuz bundan 3-5 ay evvel Hakkari ve Şırnak’ın ilçe yapılması, Yüksekova ve Cizre’nin de il yapılması hususu gündeme gelmişti. Bu; Hakkari ve Şırnaklı hemşehrilerimizde ciddi bir infial ve üzüntü doğurmuştu. Elbette devleti yöneten hükümetlerin bazı tercihleri olacaktır. Mesela Yüksekova’yı il yapmak isteyebilir. Cizre’yi il yapmak isteyebilir. Buna karşı olmayız. Fakat Hakkari ve Şırnak’ın ilçeye dönüştürülmesine şiddetle karşıyız. Çünkü vilayet demek, il demek. İl ve vilayet kavramı bir mülki idareyi ve mülki statüyü ifade eder. Bizim üzerinde durduğumuz konu, vilayet statüsünün kalması hadisesidir. Bir vali nasıl ki kaymakam yapılamazsa, bir ilde ilçeye dönüştürülemez. Bunun için Hakkari’nin il olarak devam etmesini istiyor ve tavsiye ediyoruz” dedi.

Hakkari Üniversitesi başta olmak üzere kentin işsizlik sorunlarına da değinen Akçay, Hakkari’nin eğitim, işsizlik ve sosyal sorunlarla boğuştuğunun farkında olduklarını ifade etti. Hakkari’nin 81 il arasında eğitimde ve ekonomide 81. sırada olduğunu dile getiren Akçay, “Bu kadar rakamlar açık ortadayken; sanayi ve turizm bakımından, en önemlisi üniversite bakımından gayret içerisine girmemiz gerekir. 2008 yılında Hakkari Üniversitesi kanunu görüşülürken biz destek verdik. Aradan geçen bunca zaman içerisinde istenen arzuda bir ivme kazanamadığını gördük. Dolayısıyla Hakkari bir eğitim öğretim şehri de olabilir. Üniversite bu açıdan büyük bir avantajdır. Milliyetçi Harekat Partisi olarak üniversitenin tamamlanması için elimizden gelen tüm desteği de vereceğimize söz veriyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından parti bürosunun açılışını yapan Akçay, çıkışta vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Akçay, burada bir süre vatandaşlarla sohbet ettikten sonra yanına gelen ve bozkurt işareti yapan çocuklara harçlık verdi.

MHP heyeti, Hakkari çarşı merkezinde bozkurt işareti yapıp hatıra fotoğrafı çektikten sonra esnafları ziyaret ettiler.

Belediye Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmaları da ziyaret ederek işçilerle görüşen MHP heyeti, daha sonra Hakkari Ticaret ve Sanayi Odasına geçtiler. MHP heyetinin, valilik ve emniyet ziyaretinin ardından Hakkari’den ayrılması bekleniyor. 

Etiketler: hakkari, MHP


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