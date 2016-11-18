Edinilen bilgiye göre, Karateke Mahallesi’nden Denizli istikametine seyir halinde giden MHP Denizli İl Başkan Yardımcısı Cafer Başkaya’nın oğlu Şenol Başkaya (26) idaresindeki 07 YEL 83 plakalı otomobil, Karateke yolunda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Şarampole devrilen otomobil, ağaca çarparak durabildi. Başkaya yönetimindeki otomobilde bulunan arkadaşları O.D. ve M.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar itfaiye tarafından sıkıştıkları yerden kurtarıldıktan sonra 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Şenol Başkaya hayatını kaybetti. O.D ve M.Ö’nün tedavileri devam ediyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zekican Şenkaya