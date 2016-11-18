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MHP İl Başkan Yardımcısı’nın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti

Denizli’nin Honaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında MHP İl Başkan Yardımcısı’nın oğlu hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

MHP İl Başkan Yardımcısının oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti

18 Kasım 2016 23:17

Edinilen bilgiye göre, Karateke Mahallesi’nden Denizli istikametine seyir halinde giden MHP Denizli İl Başkan Yardımcısı Cafer Başkaya’nın oğlu Şenol Başkaya (26) idaresindeki 07 YEL 83 plakalı otomobil, Karateke yolunda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Şarampole devrilen otomobil, ağaca çarparak durabildi. Başkaya yönetimindeki otomobilde bulunan arkadaşları O.D. ve M.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar itfaiye tarafından sıkıştıkları yerden kurtarıldıktan sonra 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Şenol Başkaya hayatını kaybetti. O.D ve M.Ö’nün tedavileri devam ediyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Zekican Şenkaya

Etiketler: Denizli, Honaz, MHP Denizli İl Başkan Yardımcısı Cafer Başkaya, oğlu Şenol Başkaya


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