Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz gün Bilecik, Bozüyük ve Söğüt'te sabah karşı düzenlenen operasyonla MHP İl Genel Meclis Üyesi Tevfik Özütürk ile birlikte Necip Kardaş ve Gülten Sayın gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli Bilecik Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrollerinin ardından Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne getirilmişti. Buradan parmak izi için Çarşı Polis Merkezi Amirliği binasında bulunan Olay Yeri İnceleme Müdürlüğüne götürülen 3 şüpheli 2 günlük sorgularının ardından savcı karşısına çıktı. Savcılığa çıkan 3 şüpheliden Gülten Sayın adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer iki kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. MHP Söğüt İl Genel Meclis Üyesi Tevfik Özütürk ve Necip Kardaş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklular Bilecik Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından Bilecik M Tipi Cezaevine gönderildi.