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iha.com.tr »
Politika »
MHP ittifak komisyonunu belirledi
12 Ocak 2018 09:26
MHP ittifak komisyonunu belirledi
MHP ittifak komisyonuna, Mehmet Parsak, Mustafa Kalaycı, Faruk Aksoy isimlerini seçti.
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12 Ocak 2018 09:26
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