Edinilen bilgiye göre, 7 Aralık 2014 tarihinde yapılan İlçe Kongresi ile Başkanlığa seçilen Hüseyin Karadüz Başkanlığındaki Yönetim Kurulu, MHP Genel Merkezi Başkanlık Divanı tarafından 15 Kasım 2016 tarihli yazıyla feshedildi.

MHP Teşkilat işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin yazısı üzerine MHP Antalya İl Yönetim Kurulu Üyeleri Zeki Tunç ve Mehmet Ali Tuna Kemer'e gelerek eski Yönetim Kurulu üyesi, Tekirova eski Belde Başkanı Hüseyin Kara'yı ilçe Başkanı olarak görevlendirdi. Görevden alınan Hüseyin Karadüz ilk kez 2012 Ocak ayında yapılan kongre ile seçilmişti.