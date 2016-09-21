MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Halil Öztürk’ün başkanlığında toplanan Merkez Disiplin Kurulu, Kurultay Çağrı Heyetinde bulunan üç ismin partiden ihraç edilmesine karar verdiğini duyurdu.

MHP Merkez Disiplin Kurulundan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Milliyetçi Hareket Partisi Tüzüğünün 11. 79. ve 81. maddeleri uyarınca tedbirli olarak kesin çıkarma cezası ile cezalandırılması istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmiş bulunan Ayhan Erel, Ali Sağır ve Mehmet Bilgiç hakkında düzenlenen disiplin soruşturması dosyası münderecatı Merkez Disiplin Kurulunca müzakere edilmiş, müzakereler sonucunda yapılan gizli oylama ile Milliyetçi Hareket Partisi MHP Aksaray ili, Merkez İlçe Teşkilatı üyesi Ayhan Erel’in, MHP Trabzon ili, Vakfıkebir İlçe Teşkilatı üyesi Ali Sağır’ın, MHP Bursa ili, Nilüfer İlçe Teşkilatı üyesi Mehmet Bilgiç’in her biri için ayrı ayrı olmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi Tüzüğü’nün 78/4 - (c) , (e) , (g) , (h) ve (i) maddeleri uyarınca parti üyeliğinden “KESİN ÇIKARMA’’ cezası ile cezalandırılmasına, 21.09.2016 tarihinde katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.”

Derya Yetim