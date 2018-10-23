MHP Lideri Bahçeli : 'Cumhur ittifakı devam ediyor, yerelde ittifak yok'

"CUMHUR İTTİFAKI DURUYOR, YERELDE İTTİFAK YOK"

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Parti olarak 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerine yönelik herhangi bir ittifak beklentimiz, ittifak arayışımız, ittifak niyetimiz geldiğimiz bu aşamada artık kalmamıştır. Kendi yolumuzu sadece kendimiz çizeceğiz" dedi.

Bahçeli grup toplantısı sonrası yeni bir açıklama yaparak "Cumhur ittifakı duruyor, yerelde ittifak yok. Her seçim bölgesinde kendi adayımızı açıklayacağız. İstanbul'da aday çıkaracağız" ifadesini kullandı.