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MHP Lideri Bahçeli : 'Cumhur ittifakı devam ediyor, yerelde ittifak yok'

MHP Lideri Bahçeli : 'Cumhur ittifakı devam ediyor, yerelde ittifak yok'
MHP Lideri Bahçeli : 'Cumhur ittifakı devam ediyor, yerelde ittifak yok'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli : "Cumhur ittifakı devam ediyor, yerelde ittifak yok"

MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'MHP yerel seçimde ittifak yapmayacaktır'
Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Parti olarak 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerine yönelik herhangi bir ittifak beklentimiz, ittifak arayışımız, ittifak niyetimiz geldiğimiz bu aşamada artık kalmamıştır. Kendi yolumuzu sadece kendimiz çizeceğiz" dedi.

"CUMHUR İTTİFAKI DURUYOR, YERELDE İTTİFAK YOK"

Bahçeli grup toplantısı sonrası yeni bir açıklama yaparak "Cumhur ittifakı duruyor, yerelde ittifak yok. Her seçim bölgesinde kendi adayımızı açıklayacağız. İstanbul'da aday çıkaracağız" ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'MHP yerel seçimde ittifak yapmayacaktır'

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