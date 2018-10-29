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MHP Lideri Bahçeli: 'Gökçek ile bir görüşmemiz olmadı...'

MHP Lideri Bahçeli: 'Gökçek ile bir görüşmemiz olmadı...'
MHP Lideri Bahçeli: 'Gökçek ile bir görüşmemiz olmadı...'

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Melih Gökçek'in MHP adaylığıyla ilgili olarak 'Herhangi bir önerimiz olmamıştır' dedi...

MHP lideri Bahçeli, Melih Gökçek'in yerel seçimlerde partisinin Ankara adayı olarak gösterileceği iddialarına ilişkin ''Sayın Gökçek'e herhangi bir önerimiz olmamıştır. Melih Bey değerli bir şahsiyettir onu belediye başkanı olarak görmek istiyoruz. MHP'de belediye başkanı olursa canı gönülden destekleriz şeklinde yaklaşımlar vardır. Aday olmak istiyorsa o da ayrı bir konudur MHP'ye şeref kazandırır.'' dedi.

İSTANBUL'DA KİM ADAY OLACAK?

Bahçeli, partisinin İstanbul adayının kim olacağıyla ilgili soruya "İstanbul'da da bir sürprizimiz olabilir." dedi.

MHP lideri Bahçeli, 'Cumhur ittifakı devam ediyor, yerel ittifakta yokuz' dedi.

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