MHP Lideri Bahçeli: 'İnce, inceldiği yerden yarın kopacaktır'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Anadolu Meydanı'nda düzenlenen 'Büyük Türkiye Mitingi'nde partililere hitap etti. Yarın gerçekleşecek 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nin hayırlı ve ümit verici sonuçlara vesile olmasını yürekten temenni ettiğini belirten Bahçeli, ülkülerinin hem Kızılelma, hem de Türkiye merkezli yeni bir medeniyet olduğunu, gayelerinin devletin bekası ve milletin refahı olduğunu söyledi. Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında yeni bir Haçlı akınına maruz kaldığını vurgulayan Bahçeli, "Bu akın püskürtülmüş olsa da sona ermiş değildir. Türkiye düşmanları pusuda, zalimler küflü gözetleme kulesindedir. Terör örgütleri, arkalarındaki kindar ve kalleş güçler muvafık ortam bekliyorlar. Hafife almayalım, yine deneyecekler. Göz yummayalım, yine teşebbüs edecekler. Boş durmayalım, bir kez daha üzerimize gelecekler. Çünkü tarih böyle söylüyor. Bölgesel ve küresel planlar buna işaret ediyor. Biz içimizde bir olmazsak, ittifakla ihaneti göğüslemezsek, korkarım ki, acı verici sonuçlarla karşılaşmamız mukadderdir" diye konuştu.

"Papa gibi Türk ve İslam değerlerine savaş açtı"

Bahçeli, 15 Temmuz'da Türkiye'nin bekasına zehirli hançerin sallandığına dikkat çekerek, birliğin kundaklandığını, dirliğin kurcalandığını, manevi değerlerin kullanıldığını dile getirdi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin tarihsel hüviyetiyle, millet nezdindeki itibar ve inandırıcılığıyla şerefsizce oynandığını vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Millet-ordu kaynaşması bozulmak, milletle ordu karşı karşıya getirilmek istendi. Mümin görünümlü Pensilvanyalı müşrik ve münkir 12. yüzyılda Haçlı seferlerini başlatan Papa gibi Türk ve İslam değerlerine nefret kustu, adeta savaş açtı. Tarihin sesine kulak verin, yaşanmış ibret verici hadiseleri analiz edin. Tehdit geçmedi. Saldırı bitmedi. Düşmanlık dinmedi. Bu şartlar altında ya yeni bir yol bulmalı, ya da yeni bir yol yapmalıydık. Bu vahametin ortasında hilal gibi parlayıp milli onuru korumalıydık. Bekleyecek zaman yoktu. Oyalanacak takat yoktu. Gevşeklikle, sanal gerilimlerle meşgul olacak hal yoktu. PKK karşımızdadır. PYD-YPG etrafımızdadır. FETÖ kripto damarıyla faal haldedir. Ekonomik saldırılar faaliyet halindedir. Uluslararası komplolar devrededir. Kumpaslar, iç ve dış odaklar kanlı hedefler için dolaşımdadır. Yani düşman cephededir, her türlü silahla donanmıştır, üstelik rehavet ve zayıf bir anımızı kollamaya başlamıştır. Gelişmeleri okuduk, bekamızın ihtiyaçlarını değerlendirdik, ne yapmamız gerektiği üzerine sabahlara kadar kafa yorduk. Çünkü bizim aklımız hep Türkiye’dir. Aklımızda hep Türklük ve Türk vatanı vardır."

"Türkiye’nin sistemik düğümü çözülmüştür"

Türkiye'yi daha sağlam temellere oturtmak, devleti daha etkin konuma getirmek zorunda olduklarını belirten Bahçeli, bu itibarla 7 Ağustos Yenikapı ruhuyla yürüyüşlerini hızlandırıp, cumhurun ittifak şuuruna destek verdiklerini söyledi. Yeni bir hükümet sistemiyle tıkanıklıkları açmak, engelleri aşmak zorunda olduklarını ifade eden Bahçeli, "İşte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi böyle meydana gelmiştir. Devlet yönetimindeki fiili karmaşa bu şekilde nihayete ermiştir. 16 Nisan 2017 halk oylamasıyla Türk milleti yeni hükümet etme sistemine 'evet' demiştir. Türkiye’nin sistemik düğümü çözülmüştür. Kronik açmazlar bertaraf edilmiştir. Konjonktürel dalgalanmalar, kritik durgunluklar stratejik tedbirlerle, milli temkin ve derinlikle en aza çekilmiştir. Türkiye’nin yolu da, bahtı da, alnı da açılmıştır. Böylelikle, Türkiye’nin 94. yıl dönümü, çok partili siyasi hayata geçişin 71. yılı olan 2017’de cumhuriyet üçüncü ve en kritik safhasına geçmiştir. Bunun resmileşmesi ve uygulamaya girmesi ise 24 Haziran 2018’den itibaren sağlanacaktır. Cumhuriyetin birinci safhası kuruluş, ikinci ve çok partili safhası kucaklaşma dönemidir. Üçüncü safhası da Türkiye’nin dünyada bekasıyla kuvvetli ve kutup başı olmasını temin edecektir" şeklinde konuştu.

"Kiralık anket şirketleri parayı verenin düdüğünü çalıyor"

"Duydunuz değil mi? MHP yüzde 6’larda, yüzde 7’lerdeymiş. Allah’tan bizi yüzde 1 gösteren çıkmadı, zaman olsa, fırsat verilse bunu seviyesizliği, bu şerefsizliği bile yaparlardı" diyen Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kiralık anket şirketleri parayı verenin düdüğünü çalıyor. Dikkat buyurunuz, PKK’nın siyasi acentesini yüzde 12 gösteriyorlar, Türklüğü ise aşağı çekiyorlar. Çünkü talimat budur. Aksi halde mamaları kesilecek, aç kalacaklardır. Be hey densizler, be hey namertler, be hey milliyetsizler, Türklüğün bekası hiç yere düşer mi? Türk milletinin son kalesi hiç mahcup ve mağlup olur mu? Sizde hiç mi utanma kalmadı? Sizde hiç mi ar, namus bırakılmadı? PKK’yı yükseltip, Pensilvanya’nın yedeklerini yukarı çıkartıp, Müslüman Türk milletinin umutlarını, Türk ve Türkiye sevdalılarını nasıl ve hangi hakla düşük gösterirsiniz? Dileklerinize kemik bile yağmaz. Yağmurlu havada başınıza yaş bile değmez. Demirtaş’ı görünce havalara uçuyorlar. Apolet sökücü İnce’nin sesini duyunca kendilerinden geçiyorlar. Hele bir Kandil deyin, hele bir Türk düşmanlarından bahsedin, gözlerinin ta içi gülüyor. Türk milletinin sinesinden doğan, ilhamını Türk tarihinden alan Milliyetçi Hareket Partisi kaybederse bunlar sevinçten deliye dönecekler, timsah yürüyüşü yapacaklar. Yok öyle yağma. Milliyetçi Hareket Partisi kahraman Türk milletine emanettir. Hakkımızda hükmü yalnızca ve yegane büyük Türk milleti verecektir. Aziz milletimiz hıyanete mızrak gibi saplanan; FETÖ’ye, PKK’ya, Türkiye’nin tarihsel ve egemenlik haklarına yan bakanlara haddini bildiren Milliyetçi Hareket Partisi’ni dün yalnız bırakmadı, yarın da bırakmayacaktır."

Bahçeli, 24 Haziran’da Türk milletinin güçlü meclis için güçlü MHP’ye destek vereceğini kaydetti. Denge ve denetleme görevlerini layıkıyla yapacaklarına dikkat çeken Bahçeli, "24 Haziran’da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tam olarak uygulamaya geçecektir. Cumhurbaşkanı adayımız da Recep Tayyip Erdoğan’dır. İnce, inceldiği yerden yarın kopacaktır. İP, zaten imamesinden kopmuş, dağılmıştır. HDP ise CHP’nin kanatları altındadır. CHP hem milletvekillerini pazara çıkaran, hem de PKK’ya oy isteyen bir çukur ve çıkmaz siyasete hapsolmuştur. Afrin’e operasyon yapılır, CHP karşı çıkar. Kandil’e vurulur, cevap CHP’den gelir. Pensilvanya’ya ağızlarını açmazlar. FETÖ onlar için adeta yok gibidir. PKK ise gizli ortakları, sinsi aşıklarıdır. CHP’nin adayı İnce kayış koparmıştır. 15 yaşından beri her gün cuma namazı kılarak, ona buna hakaretler ederek duvara toslamış, hepten çuvallamıştır. Yapılanı yıkmak, var olanı satmak, hayali pazarlamak bunların mesleği olmuştur. İnce mi Cumhurbaşkanı olacak? Demirtaş mı ipi göğüsleyecek? FETÖ’ye tekmil verenler mi başarıya ulaşacak? Celladına destek veren bir millet nerede görülmüştür? Katline ferman yazanlara itimat ve irade gösteren bir millete dünyanın neresinde tesadüf edilmiştir? Ha PKK ha CHP, ha HDP, ha CHP, ha İP ha CHP, aralarında bir fark yoktur. Bunlar aynı yolun yolcusu, aynı bağın dikenidir. 15 Temmuz’un rövanşını almak için dümen başına geçenlere Türk milleti asla izin vermeyecektir" ifadelerini kullandı.

Abdullah Sarica - Fatih Erdoğan - Ömer Çetin