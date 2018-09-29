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MHP Lideri Bahçeli kirve oldu

MHP Lideri Bahçeli kirve oldu
MHP Lideri Bahçeli kirve oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, makam şoförü Sedat Karabıyık'ın oğlu Emir Kağan Karabıyık'ın sünnet düğününde kirvesi oldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, makam şoförü Sedat Karabıyık'ın oğlu Emir Kağan Karabıyık'ın sünnet düğününe katıldı. Gölbaşı ilçesinde düzenlenen sünnette, salona bozkurt işareti yaparak giren Emir Kağan, Bahçeli'ye Kur'an-ı Kerim takdim etti. Düğünde MHP Genel Başkan Yardımcıları Sadir Durmaz, Mevlüt Karakaya, Fethi Yıldız ve Deniz Depboylu ile MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman yer aldı. Ankara Seymenlerinin gösterisinden sonra Emir Kağan'a şal kuşatılarak kına yakıldı. Bahçeli elindeki Türk Bayrağı'nı öptükten sonra Emir Kağan'a takdim etti.  

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