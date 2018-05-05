MHP lideri Bahçeli: Yılanın deliğine çomağı sokmuşum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, CHP, parti teşkilatlarını inceden İnce’ye seferber ederken, diğer yanda rakip Cumhurbaşkanı adaylarına imza verilmesini istemiş, bunu da Sayın Kılıçdaroğlu’nun ağzından ilan etmiştir. CHP, FETÖ’nün kuluçkası haline geldiğine yanmamış, Türkiye muhaliflerinin gözdesi olmuştur. Madem ona buna imza toplayacaktı, o halde CHP Lideri, MHP’ye en yüksek husumet duyan bir şahsı, gel buraya bakim diyerek, tariz ve tezyif dolu buyurgan bir üslupla niye Cumhurbaşkanı adayı yaptı? Aday şahıs inceldiği yerden kopar, tuzağa çekildiğini görürse ne olacak? Birbirinin sırtından geçinen, aynı projenin içinde buluşan dört siyasi parti Millet İttifakı çatısı altında bir araya gelmişlerdir.

Sizin neyiniz milleti temsil etmektedir ki, ittifakınız millet olsun? Millet değil, zillet; millet değil, illet çatısı FETÖ harcıyla örülmüştür. CHP, 15 Temmuz’un rövanşını almak isteyen ne kadar kripto damar varsa siyasi omurgasına bağlamıştır. CHP, İP’e çıkmış; İP, CHP’ye dolanmış; ipsiz, sapsız, şuursuz ve sorumsuz fesat bloğu düşe kalka, ine çıka, siyasi med cezir eşliğinde bina ve tesis edilmiştir” dedi.

“Türkiye’yi felakete sürüklemek isteyenleri, Türk milleti inanıyorum ki, fena yapacaktır”

“İbn-i Sina diyor ki; “hiç kimse görmek istemeyen kadar kör değildir.” Ancak fesat kumpanyası 24 Haziran’da hak ettiğini görecek, layığını bulacak, kumdan kale gibi devrilip gidecektir. Türkiye’yi felakete sürüklemek isteyenleri, Türk milleti inanıyorum ki, fena yapacaktır” diyen Bahçeli, şunları kaydetti:

“Yusuf Has Hacib’in şu sözleri ne denli anlamlıdır: ‘Fesattır bozan her şeyin aslını, fesat bozar her iyi izi. Fesat kaçırır bulunmuş kutu, fesat tutuşturur sönmüş ateşi. Fesadın etrafında durma, ona yakın yürüme. Fesat neredeyse ucuzluk orada.’ Zillet İttifakı ucuzdur, uçurumdur. Bir ülkücü katili, siyasi iffetini kaybetmiş orak çekiç sevdalısı bir husumet kaynağı, 15 Temmuz gecesi nerede olduğumu sormuş. Milleti fişlediğimi söylemiş. İsmini anmaktan imtina ettiğim bu yabancı beslemesi, Beka Vadisi’nde sanıyorum aklını kaybetmiş,ruhunu da teslim etmiştir.

15 Temmuz gecesi nerede olduğumu millet biliyor, tarih biliyor, maşeri vicdan biliyor, vatan biliyor, bayrak biliyor, ecdat biliyor, devlet biliyor; sen bilsen ne yazar bilmesen ne çıkar. Emin ol ki, senin olmadığın her yerdeyim. Senin olduğun yerde de zaten yokum.

İnsanlar başaklara benzermiş; içleri boşken başları havada, doluyken eğikmiş. Bu eğik olma hali, taviz ve teslimiyet değil; müşfiklik, münevverlik, mülayimlik, müteyakkız bir şuurun hal özetidir. Şahsım ve partim 15 Temmuz’da Türk ve Türkiye düşmanlarının tam karşısında bozkurt gibi duruş gösterirken, bunu sorgulamaya cüret eden, dedikoduyla, yalan ve dolanla piyasa değerini arttırmaya gayret eden müfteri ve alçağa millet hak ettiği muameleyi mutlaka yapacaktır.

Yusuf Has Hacib güzel söylemiş: ‘İftiracı kişilere katılma, uzak dur. İftiracının dilinde yanan ateş vardır. Gönlünü, dilini doğru tut, erdemini ulu. Özünü unutma, şaşırma yolunu.’

Ankara Mamak’ta aşırı yağışlardan zarar gören, bunun yanında afette yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu kardeşlerimize gerekli ekonomik yardım ve sosyal desteğin acilen sağlanmasını temenni ediyorum. Ayrıca Hızır Aleyhisselam ile İlyas Peygamber’in yeryüzünde buluşma günü olarak idrak ve kabul edilen Hıdırellez’in bereket ve bolluğa, barış ve kucaklaşmaya vesile olmasını Allah’tan diliyorum.”