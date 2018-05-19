MHP lideri Bahçeli’den 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Mesajda, 19 Mayıs 1919’un, esarete karşı bağımsızlığın, teslimiyetçiliğe karşı dik duruşun, yılgınlığa karşı umut ve uyanışın miladı; Türk milletinin geleceğine vurulmak istenen prangaları kırarak tarihi yeniden yazdığı destansı bir serüvenin başlangıcı olduğunu belirten Bahçeli, "Samsun’da başlayan Milli Mücadele süreci, millet onurunun ayağa kalkışı, en önemlisi milli mukavemetin stratejik adım ve iradesidir. Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları Samsun’dan itibaren başlattıkları yürüyüşle bezginliği ve bitkinliği yenmiş, emperyalistlere diz çöktürmek için fedakarlıkta sınır tanımamışlardır. Bundan 99 yıl önce Samsun’da Milli Mücadele'nin fidesi dikilmiş, tohumu ekilmiştir. Nitekim Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk harcı cesaretle karılmıştır. Türk milleti, Samsun’dan harekete geçen Milli Mücadeleyi inançla, imanla omuzlamış, nihayetinde zaferle buluşturmuştur. Samsun’dan parlayan milli mukavemet, Amasya Genelgesi’yle yol haritasını çizmiş, Sivas ve Erzurum Kongreleri ile gücüne güç katmış, 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılmasıyla beraber kutlu hedefine kilitlenmiştir. Kaldı ki Türklüğün tutsaklığı kabul etmeyeceği, hürriyet uğruna yeri geldiğinde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağı bütün yönleriyle ortaya koyulmuştur. Bu itibarla, 19 Mayıs tarihi ile gelişen olaylar zinciri, ümitsizliğin seline düşmüş milli ülküleri kamçılamanın mümtaz bir örneğidir" ifadelerini kullandı.

"24 Haziran’da yapılacak olan seçimler ülkemiz açısından tıpkı 19 Mayıs 1919 tarihi gibi hayati anlam ve öneme sahiptir"

24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerin tıpkı 19 Mayıs 1919 gibi hayati anlam ve öneme sahip olduğunu kaydeden Bahçeli, "19 Mayıs; zalime, haine, alçağa, işbirlikçiye, müstevliye yıldırım gibi çarpan Türk’ün kudretli yürüyüşüdür. Bu yürüyüş; vatanı sahipsiz, çaresiz, kimsesiz sananlara karşı var oluş mücadelesidir. Bu yürüyüş; bölünmemizi, parçalanmamızı isteyenlere karşı nefsi müdafaa kararlığıdır. Bu yürüyüş; bitmemizi, tükenmemizi, gitmemizi, yersiz yurtsuz kalmamızı projelendiren işgalcileri İzmir’e kadar kovalayan iradenin eseridir. Tarihe altın harflerle kazınan bu eser her türlü övgüye layık ve gıpta edilecek bir bağımsızlık ve beka meşalesini tutuşturmuştur. Bu esere leke sürdürmemek için biz de Cumhur İttifakı ile geleceğimize ışık tutuyor, 2023’ün güçlü Türkiye’sini 19 Mayıs 1919 ruhuyla sahipleniyor ve kucaklıyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluşuna kadar geçen süre boyunca sergilenen istiklal kararlılığı, çok partili siyasi hayata geçişin ardından yeni bir evreye taşınırken hükümet etme sistemi değişikliği ile bir kez daha ayağa kalkmıştır. 24 Haziran’da yapılacak olan seçimler ülkemiz açısından tıpkı 19 Mayıs 1919 tarihi gibi hayati anlam ve öneme sahiptir. Dün vatanı kurtarmak için sergilenen milli uyanış, bugün yine bir başka beka tehdidi altında ülkemizi yeniden kurtuluşa taşıyacak iradeyi ortaya koyacaktır. Ülkemizin hali hazırda karşı karşıya kaldığı badireler dikkate alındığında Cumhur İttifakı temelinde şekillenen tarihi ve milli mutabakata aziz milletimizin destek vereceğinden şüphemiz yoktur. 1919’dan 2018 yıla kadar geçen 99 yıllık dönem tarihin yeniden uyanışına ve büyük Türk milletinin dirilişine şahitlik etmiştir. Ülkülerimiz bellidir, duruşumuz nettir, Türk milletinin istiklal ve istikbali mutlaka yaşayacak ve yaşatılacaktır. Kim ne yaparsa yapsın, hangi kirli ve karanlık hesabın içinde olursa olsun, Türkiye’yi tarihin gerisine düşürmeye kimsenin gücü ve nefesi yetmeyecektir. 19 Mayıs şuuru geçmişte olduğu gibi diri, Samsun’a çıkan irade hala damarlarımızdadır. Muhtaç olduğumuz kudret ise bu damarlardaki kanda gizlidir. Bu düşüncelerle, 19 Mayıs 1919’un 99’ncu yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, milliyetçi kahramanları ve aziz şehitlerimizi şükranla, minnetle ve rahmetle bir kez daha anıyor, aziz hatıraları önünde hürmetle eğiliyorum. Türk gençliğinin ve Türk milletinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını yürekten kutluyorum" dedi.

İlker Turak

