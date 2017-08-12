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MHP Lideri Bahçeli’den Osmaniyespor’a ziyaret

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmaniyespor Futbol Kulübü’nün Kızılcahamam kampını ziyaret etti.

MHP Lideri Bahçeliden Osmaniyespora ziyaret

12 Ağustos 2017 21:59

Tek tek oyuncularla tokalaşan Bahçeli, takımın durumu ile ilgili Osmaniyespor FK Futbol Şube Sorumlusu Bülent Çenet ve Teknik Direktör Durmuş Ali Çolak’tan bilgi aldı.

Bölgesel Amatör Lig’i şampiyon olarak tamamlayan Osmaniyespor Futbol Külübü’ne 2017-2018 futbol sezonunda başarılar dileyen MHP Lideri Devlet Bahçeli, hemşehrilerine selam gönderdi.

Devlet Bahçeli’ye futbolcuların imzalarının bulunduğu, Osmaniyespor Futbol Kulübü’nün forması hediye edildi.

Kulüp yöneticileri, teknik heyet ve oyuncularla bir süre sohbet eden Bahçeli, ziyaretin sonunda takımla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Resul Özdil 

Etiketler: devlet bahçeli, MHP


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