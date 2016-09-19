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MHP lideri Bahçeli’nin ’Gaziler Günü’ mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Gaziler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

MHP lideri Bahçelinin Gaziler Günü mesajı

19 Eylül 2016 15:18

Bahçeli, mesajında, Türk milletinin tarih boyunca birçok badire atlattığını, nice karanlık uçurumun kıyısından döndüğünü belirterek, "Çünkü uğruna her türlü mücadeleyi göze alan neferleri konusunda her zaman talihli, bereketli ve önü açık olmuştur. Aziz milletimiz sinesinden çıkardığı şehit ve gazileriyle varlığını korumuş, adını ve şanını yaşatmış, geleceğini de teminat altına almıştır. Elbette üzerinde yaşadığımız toprakların vatan yapılmasında şehit ve gazilerimizin olağanüstü gayreti olduğunu hiçbir vicdan ve insaf sahibi inkar edemeyecektir” ifadelerini kullandı.

“Türk milleti hem şehitlik anıtı hem de gaziliğin adıdır”
Türk vatanının şehit ve gazilerimizin kutlu bir mirası olduğunu dile getiren Bahçeli şöyle devam etti:
“Türk milleti hem şehitlik anıtı hem de gaziliğin adıdır. Türkiye Cumhuriyeti şehitlerimizin kanlarıyla kurulduğu gibi gazilerimizin dua ve karşılıksız mücadeleleriyle var olmuştur. Özellikle gazilik muazzam bir fedakarlık ruhunun mücadele disipliniyle örtüşme hali, vatan ve millet uğruna gösterilen faziletli bir duruşun iftihar vesikasıdır. Şunu unutmayalım ki, şehit ve gazilerimize çok şey borçluyuz. Gazilerimiz bağımsızlığımıza zincir vurmak isteyen düşman çevrelere iman gücüyle direnen, milli azimle karşı çıkan kahramanlarımızdır. Terörle mücadelenin çok yoğun sürdüğü, kan ve gözyaşının oluk gibi aktığı şu vahim günlerde, şehit ve gazilerimizin destansı hayatlarını göz ardı etmek, ihmale kurban vermek asla doğru olmayacaktır.”

“Gazilerimiz bizim göz nurumuz, gurur kaynaklarımızdır” diyen Bahçeli, “Mücadelelerini sahiplenmek, hak ve taleplerini savunmak siyasi ve manevi sorumluluğumuza emanettir. Bu emanete eksiksiz vefa göstereceğimizi, şehit ve gazilerimize layık olabilmek için ne gerekiyorsa yapacağımızı tekraren ifade ediyor, tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e Müşir ve Gazi unvanlarının verildiği tarihin yıldönümünde; kurucu kahramanları, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, Gaziler Günü’nün hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Etiketler: devlet bahçeli, şehitlik


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