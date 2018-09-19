MHP Milletvekili Esin Kara'dan yerel seçimde ittifak açıklaması

MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Seydişehir ilçesinde parti teşkilatına ziyaretinde yerel seçimlerde ittifak olup olmayacağı yönündeki soru üzerine yaptığı açıklamaların farklı yorumlandığını belirtti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım'ın geçtiğimiz günlerde dile getirdiği 2019 Mart ayındaki yerel seçimlerde 30 büyükşehirde ittifak yapılabileceği yönündeki değerlendirmesine atıfta bulunan Kara, "Konya'mızın 31 ilçesini ziyaret etmekteyim. Bize en çok yöneltilen sorulardan birisi ise partimizin yerel seçimlerde herhangi bir ittifaka girip girmeyeceği konusu. Bu konuda bizim söyleyeceklerimiz şunlardır; Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ve Genel Başkan Yardımcımız Yaşar Yıldırım'ın söylemlerine dikkat ederseniz, 30 büyükşehirde Cumhur İttifakı'nın beraber belediye seçimlerinde girme ihtimali vardır. Bu durum söz konusu olabilir. Netlik almış herhangi bir durum söz konusu değildir. Önümüzdeki günler neler getirecek bilmiyoruz. Genel Başkanımızın ya da AK Parti'nin bu konuda bir girişim olursa Genel Başkanımızın çizmiş olduğu doğrultuda bizler de çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bir ittifak olursa da bu ittifak doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.



İbrahim Yetkin