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MHP Milletvekili Saffet Sancaklı: 'Kamera dışında patlayıcı da koyabilirler'

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın TBMM'deki makam odasına gizli kamera iddialarının ardından konuştu. Sancaklı, " Vahim konu kamera dışında başka şeyler de koyabilirler. Patlayıcı da koyabilirler." dedi.

MHP Milletvekili Saffet Sancaklı: Kamera dışında patlayıcı da koyabilirler

11 Kasım 2016 16:29
Sancaklı: 'Kamera dışında patlayıcı da koyabilirler' - Tıkla İzle

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın meclisteki odasına gizli kamera konulması üzerine İHA muhabirine konuyla ilgili açıklama yaptı. Saffet Sancaklı, yaptığı açıklamada : “Geçen hafta itibariyle odamızda gizli kamera bulundu ,görüntülendi .Birkaç gün geçtikten sonra ben Ankara’ya gittim orada bu olay yaşandığı sırada bulunmuyordum. Danışmanlarımdan birisi görmüş ve görüntülemiş.Ben de Salı sabahı Ankara’da odaya gidince , kameranın orada olmadığını fark ettim. Konuyu da kapatacaktım, bu konunun konuşulmasına gerek var mı diye ama sonradan birkaç milletvekili daha izlendiğini, birilerinin takip ettiğini görüntülendiğini söyleyince ; durum vahim olabilir diye partimizin organlarına bu durumu ilettim.Ardından bu konu hakkında acil bir açıklama yapıldı ve meclis başkanlığına dilekçe verildi.Dün geceden beri Ankara emniyeti , meclisteki emniyetten arkadaşlar , istihbarat ve inceleme ekibi inceledi birkaç saat inşallah bugün yarın sonuçlanır." dedi.

“Kamera dışında başka bir şey koyabilirler, patlayıcı koyabilirler, uyuşturucu koyabilirler” 

Birkaç milletvekili kendisini aradığını söyleyen Saffet Sancaklı, " Arkadaşlar bizim odada da aynı büyüklükte deliklerden olduğunu söyledi. Demek ki 550 milletvekilinin odasında bu dediklerden varsa sayısına bakacaklar bütün herkes odasını arayacak bundan sonra, demek ki canları istediği zaman gelip oraya kamerayı yerleştirip, istedikleri zaman söküyorlar. Buradaki vahim konu; Kamera dışında başka bir şey koyabilirler, uyuşturucu koyabilirler , patlayıcı koyabilirler ; nitekim Allah rahmet eylesin Derik Kaymakamımız , odasına gelip çanta bırakıyorlar ,makama gelince uzaktan patlatılarak öldürülüyor.Türkiye’nin en mahrem , en iyi korunan yerinde eğer birileri bizim odamıza istediği gibi girip çıkıyorsa mesele budur." dedi. 

Güvenliğin üst düzeyde olduğu TBMM Halkla İlişkiler Binası’na nasıl girildiğinin değerlendirmesinde de bulunan Sancaklı “ Zaten güvenlik kartlarıyla açılıyor o kapılar , mutlaka görüntüler vardır , içeriden de yardım almış olabilir.Korkum şu bu profesyonellikteki insanların , bu giriş kartlarıyla ve görüntülerle ilgili Blokaj yapmış olmaları.Bunu ben şahsıma yapıldığını düşünmüyorum. Milletvekillerinin odasına bu kadar kolay rahat girilip, girilememesi , yarın öteki gün başka sonuçlar doğurabilir.Bu olay şuna neden olacak , herkes bu saatten sonra biraz daha güvenlik önlemi alacak ve bunlar artacak , milletvekilleri biraz daha dikkat edecek.Şimdiye kadar gerekli büyün çalışmalar emniyet tarafından yapılıyor ve henüz sonuçlanmadı , kamera görüntüleri kart giriş-çıkışları ve parmak izi çalışmaları devam ediyor. Kısa zamanda bir sonuç çıkarılacaktır." şeklinde konuştu.

Ufuk Kıvık
 

Etiketler: MHP Milletvekili Saffet Sancaklı


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