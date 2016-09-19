Son zamanlarda ülkücü camianın görmüş olduğu zulümlere ve sahipsiz bırakılışına tepki olarak istifa ettiğini açıklayan Çerekçi, “Türkiye’nin derdini dert edinen insanların bu karanlığa bir mum yakma çabasını çok tabii karşılamak gerekirken, kolay olan, gelene ağam gidene paşam demektir. El etek öpmektir. Yanlışları düzeltmeye çabalamak yerine hataları tartışılmayan doğrular olarak takdim etmektir. Ama bu görevin itibarını düşünen, inancından fedakarlık etmeyi en büyük zulad eden biri, eğilip bükülmektense elbette kırılmayı tercih eder. Hayatım boyunca hiç eğilip bükülmedim, doğru bildiğimi her zaman ve her şartta söyledim. Bunun da bedelini kendi çapımda birçok kez ödedim. Hiçbir zorluk beni davamdan ve partimden döndüremedi, beni asla yıldıramadı. Bu iki yıl içinde acısıyla tatlısıyla hayatımın en güzel günlerini geçirdim. Başta Genel Başkanım Devlet Bahçeli’ye ve gönülden bağlı olduğum ülkücü camiaya bana ömrümün en güzel iki yılını yaşattığı için sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Başta belediye başkanları olmak üzere genel merkez yöneticileri, sizlere gönül vermiş ülkücü camiaya, AK Parti tarafından yapılan zulümlere karşı teşkilatlarınıza ve tabanınıza sahip çıkınız” dedi.

“Son zamanlarda ülkücü camianın görmüş olduğu zulümlere ve sahipsiz bırakılışına tepki olarak bugün itibariyle görevimden istifa etme ihtiyacı doğmuştur” diyen Çerekçi, “Başta yönetim kurulum olmak üzere beni sahiplenen, beni hiç yalnız bırakmayan bütün dava arkadaşlarımdan, ağabeylerimden, ablalarımdan helallik istiyorum. Varsa hakkım misli misli helali hoş olsun. Bu veda ne davamdan ne de partimden kopmak değildir. Bu veda sadece benden bu görevi çok daha iyi yapacak bir ülkü neferine görevimi teslim etmektir. Ömrümün sonuna kadar bu camianın bir neferi olarak yaşamayı Mevlam bana nasip etsin” diye konuştu.

Hasan Çetin