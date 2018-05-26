MHP seçim beyannamesini açıkladı!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin seçim beyannamesini açıkladı. 27. Yasama Döneminde, çeşitli toplum kesimlerinin talep ve beklentileri doğrultusunda vaadleri sıralayan Bahçeli, "2023’te, büyükşehirleri kapsayacak şekilde yüz il, bin ilçeden oluşan bir idari sistemle, ekonomide yerli ve milli diriliş sayesinde, siyasette birlik ve dayanışma ruhunun ayağa kalkışıyla Türkiye bölgesinde süper güç, küresel düzeyde de sözü dinlenen bir ülke seviyesine mutlaka ulaşacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi’nin TBMM’de etkin konumda olması, bir yandan yürütmenin adalet ve hakkaniyet anlayışı içinde denetlenmesini, diğer yandan da ekonomik ve sosyal politikalara yön vermesini sağlayacaktır. İlaveten 7 Haziran ve 1 Kasım Seçim Beyannamelerimizde bir kısmının yer bulduğu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içinde gerçekleşmesi için mücadele edeceğimiz söz ve vaatlerimiz ana başlıklar halinde şu şekildedir" diyerek 24 Haziran seçim beyanlarını sıraladı.

İşte MHP'nin seçim beyannamesinin ana başlıkları:

- Teröristler, çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri hariç olmak üzere, kader kurbanlarına af çıkarılması

- Vatandaşların, kredi ve kredi kartı borçları ve yüksek faiz sarmalının neden olduğu yoksulluk tuzağından kurtarılması

- Ekonominin ihtiyacı olan alanlarda yapısal reformların hızla gerçekleştirilmesi

- Esnaf ve çiftçilerin vergi ve prim yükünün hafifletilmesi

- AVM yasasının yeniden düzenlenmesi, esnafı yok eden AVM ve zincir marketler ile belediye işletmelerine yönelik tedbirler alınması

- Esnaf ve sanatkarların geçmiş hizmetlerine borçlanma hakkı tanınması

- Staj ve çıraklık sürelerinin emeklilik hizmetine sayılması

- Yük ve yolcu taşımacılığı yapan esnafa vergisiz akaryakıt sağlanması, şoför esnafa yıpranma payı hakkı temin edilmesi

- Çiftçilerin kullandığı mazot üzerindeki vergilerin kaldırılması

- Sulamada ve tarım işletmelerinde kullanılan elektrikten KDV alınmaması, tohum, fide ve ilaç gibi girdilerin vergi yükünün düşürülmesi

- İşsiz her aileden bir kişiye asgari ücretin yarısı kadar aile desteği yardımı verilmesi

- Gençlerin, iş bulana kadar ailelerinin sağlık sigortasından yararlanması ve öğrenim kredisi borçlarından faiz alınmaması

- Ön lisans mezunlarına lisans tamamlama imkanı sağlanması, üniversiteye giriş sınavının kaldırılması

- Askerlik süresinin prim ödemeksizin emeklilik hizmetine sayılması

- Emekli aylıklarındaki eşitsizliklerin giderilmesi, refah payının yükseltilmesi, emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimizin mağduriyetinin giderilmesi

- Kadınlara sigortalılık öncesi doğumları için borçlanma hakkı tanınması

- Kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesi, kadına ve çocuğa karşı suçlarda cezaların ağırlaştırılması, adli yardım desteği sağlanması, dava açma zaman aşımının kaldırılması,

- Asgari ücretten vergi alınmaması, ücretlilerin asgari ücret kadar gelirinin vergi dışı bırakılması,

- Kadro alamayan taşeron işçiler, 4/B’li, vekil, sözleşmeli, fahri ve geçici statüde çalışanların kadroya alınması,

- Yardımcı hizmetler sınıfında çalışanların, genel idari hizmetlere geçirilmesi,

- Kamu çalışanlarının tüm ek ödemelerinin emekli aylığına yansıtılması,

- Sağlık çalışanlarına yıpranma payı hakkı verilmesi, yardımcı sağlık personelinin istihdamının yaygınlaştırılması,

- Mühendislerin özlük haklarının iyileştirilmesi,

- Öğretmenlerin ek göstergesinin 3 bin 600’e çıkarılması, atanamayan öğretmenlerin tamamının kademeli olarak atanması için kadro ihdas edilmesi,

- Maliye ve gelir idaresi çalışanlarına kurum içi uzmanlık sınavı açılması, mübaşir, zabıt katibi ve diğer adalet çalışanlarımızın özlük haklarının iyileştirilmesi,

- Uzman çavuşların tümünün kadroya alınması, özlük haklarıyla birlikte mali ve sosyal durumlarının iyileştirilmesi,

- Emniyet çalışanlarının özlük haklarının düzeltilmesi, polislerin ek göstergesinin 3 bin 600’e yükseltilmesi, haftada 40 saatin üzerindeki hizmetler için fazla mesai verilmesi,

- Engelli ve engelli yakını aylığının yükseltilmesi ve engelli aylığı ödenmesinde, aile geliri yerine kendi gelirlerinin esas alınması,

- Doğuştan ya da işe girmeden önce engelli olanların, malul şartlarından yararlandırılması,

- Muharip gazi şeref aylığının artırılması ve hepsine aynı tutarda ödenmesi,

- Şehit anne ve babalarının aldıkları maaşın artırılması, şehit yetimlerinin tamamına iş hakkı verilmesi,

- Terörle mücadele gazilerine ikinci istihdam imkanı sağlanması, ordu ve polis vazife malullerinin maaşlarının iyileştirilmesi, gazilere ÖTV’siz araç imkanı getirilmesi.