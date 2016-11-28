MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Halil Öztürk, MHP'den ihraç edilen Ümit Özdağ ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığımızca alınan15 Kasım 2016 tarih ve 2016/45 sayılı Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İli Çankaya İlçe Teşkilatı üyesi ve Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ hakkında parti tüzüğümüzün 78. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (e) bentleri gereğince Parti üyeliğinden “kesin çıkarma cezası” kararına yapılan itirazın; Milliyetçi Hareket Partisi Tüzüğü’ nün 75, 80 ve diğer ilgili maddeler hükmü gereğince reddine, Müşterek Disiplin Kurulumuzca yapılan gizli oylamada, 30 gün içerisinde Asliye Hukuk Mahkemesi’ne itirazı kabil olmak üzere, oy birliği ile karar verilmiştir” ifadelerini kullandı.