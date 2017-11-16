MHP uyuşturucuya savaş açtı

Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren göreve yeni gelen MHP İl Başkanı Bülent Avşar’a hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, “Muhtarlar derneği olarak başkanımıza ve yönetimine hayırlı olsun dileklerimizi iletmek maksadıyla buradayız. Ve biliyoruz ki, başkanımız muhtarlarımıza ve fikirlerine büyük önem vermektedir. Bundan sonraki süreç de sorunlarımızı biliyoruz ki başkan ve yönetimi çözüm odaklı halletme yoluna gidecektir” dedi.

Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren ve derneğe bağlı mahalle muhtarlarının sorunlarını da dinleyen Başkan Avşar, muhtarların en çok acı çektiği konuların başında, uyuşturucu ve gençliğin geldiği bilgisini paylaşarak, uyuşturucuyla mücadele edeceklerini söyledi.

“Varımızı yoğumuzu ortaya koyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP İl Başkanı Bülent Avşar,”Muhtarlarımız bizlerin olmazsa olmazıdır. Muhtarlarımız bizim pınarlarımız elimiz kolumuzdur. MHP İl Başkanlığı olarak muhtarlarımızın başlıca sorunlarının gençliğin ve uyuşturucunun olduğu vurgusu yapılmaktadır. Bizler il başkanlığı olarak buradan her kesime sesleniyoruz. Uyuşturucu ile tüm sorunlarınızı halledeceğiz. Tüm ailelerimiz çekinmeden rahatlıkla kendi evi gibi gelip bizlere anlatabilirler. İl başkanlığı olarak tedavisinden tutun da her türlü sorunlarını halletme noktasında varımızı yoğumuzu ortaya koyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

Mahalle olgusuna da değinilen ziyarette Başkan Avşar, şunları söyledi: "Mahalle Kültürü ve olgusu mahallelik kavramı dahilinde önemli hususlardandır. Bizler muhtarlarımız ile birlikte mahallelilik kültürünü tüm belediye başkanları, STK’lar, vakıflar ve dernek başkanları ile birlikte, güvenlik hususunda emniyetimiz ile birlikte istişareler ederek, mahalle toplantıları düzenleyip sorunları bire bir halletme yoluna gideceğiz."