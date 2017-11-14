Diğer
Kategoriler

MHP ve HDP, Meclis Başkanı adaylığı için başvurdu

Milliyetçi Hareket Partisi ve Halkların Demokratik Partisi, Meclis Başkanı adaylığı için TBMM Genel Sekreterliğine başvurdu.

MHP ve HDP, Meclis Başkanı adaylığı için başvurdu

14 Kasım 2017 16:20

MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta, başvuru sonrası açıklama yaptı. Erkan Akçay, "İstanbul milletvekilimiz Sayın Celal Adan bugüne kadar ki siyasi müktesebatıyla, birikimiyle, temsil yeteneğiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığını en iyi şekilde yürütecektir ve temsil edecektir. Ayrıca Yenikapı ruhunu da temsil edecektir" dedi.

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, "Hakkari milletvekili Selma Irmak’ın bu göreve yakışacağını ve hak ettiğini düşünüyoruz. Adil uygun seçim olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı. 

Etiketler: Hdp, meclis başkanlığı, MHP

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç