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MHP’de Bolu’nun 4 ilçesine atama yapıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 15 Temmuz süreci sonrasında görevden alınan 4 ilçe başkanının yerine atamalar yapıldı.


02 Aralık 2016 17:16

Bolu’nun Gerede, Mengen, Mudurnu ve Göynük ilçe başkanları 15 Temmuz sürecinden sonra görevden alınmıştı. MHP Bolu İl Başkanı Adem Evcil, “Genel Merkez tarafından yapılan atamalar sonrası Gerede İlçe Başkanlığına Yüksel Sönmez, Mudurnu İlçe Başkanlığına Cihan Düztaban ve Mengen İlçe Başkanlığına Ramazan Yıldırım getirildi. Rabbim kılıçlarını keskin eylesin. Atanan dava arkadaşlarımızın MHP'si ilkelerine bağlılığına şüphe yoktur. Mücadelemiz çetin, yolumuz uzundur. Haklı mücadelemizde zafer mutlaka inananların olacaktır” dedi.

 


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