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MHP'de flaş gelişme! Kars Belediye Başkanı'nın istifası istendi | Murtaza Karaçanta kimdir, kaç yaşındadır nerelidir?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Partimizin saygınlığına halel getirici tutum ve davranışları nedeniyle Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta'nın partimizden istifaları talep edilmiş ve işleme konulmuştur" dedi.

MHPde flaş gelişme! Kars Belediye Başkanının istifası istendi | Murtaza Karaçanta kimdir, kaç yaşındadır nerelidir?

05 Şubat 2018 17:49

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Partimizin saygınlığına halel getirici tutum ve davranışları nedeniyle Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta'nın partimizden istifaları talep edilmiş ve işleme konulmuştur" dedi. 

Murtaza Karaçanta kimdir?

1961 yılında Kars'ta doğdu.Emekli bürokrat, Muhasebeci ve Hesap Uzmanı, Kars Belediyesi Meclis Üyesi; Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nü bitirdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Kars İl Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden emekli oldu. Türk Kamu Sen İl Sekreterliği ve işyeri temsilciliği yaptı. Türkiye Azerbaycan ilişkilerinin gelişmesine Kars'tan ve bölgeden katkı sunmak amacı ile Kars Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği'ni kurarak, kurucu başkanlık görevini üstlendi. Kars kültür ve folkloruna hizmet etmek amacı ile Kültür ve Turizm Kars İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan Kültür Turizm Derneği'nin yönetim kurulu üyeliğine getirildi.29 Mart 2009 mahalli seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi Kars Belediye Meclis Üyeliği'ne seçildi. Plan - Bütçe, İmar ve Denetim Komisyonlarında görev aldı.Murtaza Karaçanta, evli ve 2 çocuk babasıdır. 

 

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