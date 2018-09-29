MHP'de yerel seçim öncesi kamp başladı

MHP, yerel seçim kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Çalışmaları hızlandıran MHP, 28-30 Eylül tarihleri arasında Kızılcahamam'da kamp düzenliyor. MHP Lideri Devlet Bahçeli ilk olarak sabah saatlerinde Kızılcahamam'da bulunan Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Ziyarette Bahçeli şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı, Kuran-ı Kerim okundu ve tüm şehitlere dualar edildi.

Ardından Bahçeli beraberindeki Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, MHP Kadın Kolları Genel Koordinatörü Nevin Taşlıçay ve diğer partili kadınlarla Gökboru Otağında çay içip sohbet etti.

Ziyaret Bahçeli'nin teşkilatla hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

TEMEL KONU "YEREL SEÇİMLER"

Kampta yerel seçim öncesi yapılacak çalışmalarla AK Parti ile yerel seçimdeki ittifak konusu değerlendirilecek. AK Parti ile 24 Haziran seçimlerinde mutabık kalınan Cumhur İttifakının yerel seçimlerde de sürdürülüp sürdürülmeyeceği değerlendirilecek. Bahçeli, milletvekilleri ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle 2019'un Mart ayında yapılması öngörülen yerel seçimlere hazırlık kapsamında partinin stratejisini belirlemek için bir araya gelecek. Kampta yerel seçim öncesi yapılacak çalışmalar ile belediye başkan adayları belirlendikten sonra yürütülecek çalışmalar da öncelikli olarak ele alınacak. Mevcut MHP'li belediyelerin taahhütlerini ne ölçüde yerine getirdiklerine ilişkin incelenen dosyalar gündeme gelecek. Ayrıca Türkiye'nin ekonomik ve siyasi gündemine ilişkin sunumlar yapılacak.

Yağmur Yıldız