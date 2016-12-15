MHP Gaziantep İl Başkanı Muhittin Taşdoğan, yaptığı basın açıklamasında, İstanbul Beşiktaş'taki patlama ve sonrasındaki süreçte MHP'nin devleti ve milletinin yanında yer aldığını kaydetti. İstanbul'daki patlamaya tepki gösteren Taşdoğan, “İstanbul’da yaşanan hain saldırıda 44 şehidimizi toprağa vermenin üzüntüsü içindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti her türlü iğrenç ve namert operasyonu göğüsleyip ezecek güç ve kudrettedir. PKK, FETÖ, DAEŞ, PYD-YPG ve DHKP-C milli vakar ve namus karşısında yerle yeksan olacaktır. Milli birlik ve dayanışma bağlarını daha da sağlamlaştırarak bugünleri aşmak, bu zulmeti yenmek zorunda olduğumuz iyi bilinmelidir. Türkiye terörizme karşı teyakkuzda olduğundan dolayı Milliyetçi Hareket Partisi, sorumlu, ahlaklı, ilkeli ve milli duruşunu sonuna kadar koruyarak devletinin ve milletinin yanında fedakarca mücadele edecektir. Bu vesileyle Şehitlerimize Allah’tan rahmet yaralı olan kardeşlerimize ayrıca içlerinde bu kahpe saldırıda yaralanan hem şehrimiz Ufuk Bozgeyik’e acil şifalar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Halep’ten Gaziantep'e göç uyarısı”

Halep’ten olası bir göçün Gaziantep ve Kilise olacağı uyarısında bulunan Taşdoğan, “Günlerdir yanı başımızda Halep yanıyor, insanlık seyrediyor, insanlık yanıyordu. En iğrenç savaşlarda bile dokunulmayan hastanelere dokunuldu, çocuklar katledildi. Çoğu Türkmen olan Halep dünyanın gözü önünde bir katliama sahne oldu. Bugünlerde doğru dürüst yaşam alanı kalmayan Halep ten insanlar çıkabilecek hale gelirse, oradan bu Suriye iç savaşının en büyük göçü Gaziantep ve Kilis'e olacağı beklentisi var. En az 50 bin insanın yurdundan olacağı, ülkemize geleceği çeşitli kaynaklarda ifade ediliyor. Mevsimin en soğuk günlerinde gelecek bu hareketlenmeye devletimizin yetkililerini hazır olmaya çağırırım. Ayrıca gayri sıhhi şartlarda gelecek bu misafirlerin bulaşıcı hastalıkları için tedbir alınmasını, hiç olmazsa bu sefer vatanın geneline yayılmamalarını, seyirci kalan dünya devletlerinin katkı sağlamalarını bekliyoruz. Allah kimseyi vatansızlıkla imtihan etmesin” dedi.

“MHP ülke için doğru yapılanın yanındadır”

Taşdoğan, MHP’nin ülke için doğru olan her şeyin yanında olduğunu vurgulayarak, “Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep’in 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planını konuşmak üzere partilerin il başkanları ve meclis üyeleriyle bir araya geldi. MHP olarak bizde buradaki yerimizi aldık. Gaziantep’in planları ve bölge planları temel alınarak yapılan tarım, turizm, konut, sanayi, ulaşım vb. genel arazi kullanım kararlarını, politika ve stratejilerini belirleyen, hükümleri bütün olan üst ölçekli fiziki plan konuşuldu. Şehir anlamında bu konularda birlik içinde fikir alışverişi yapılması elbette ki önemlidir. Şehrimiz adına atılan bu önemli adımlarda katkımızın olması bizim içinde ciddi bir husustur. İnşallah şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasında önemli projeler hayata geçirilerek ciddi yatırımlar yapılır. Biz MHP olarak ülkemiz ve şehrimiz için doğru yapılan ve doğruluğuna inandığımız her şeyin yanındayız. Bu revizyon çevre düzeni planı Partimiz bünyesinde mühendislerden oluşturduğumuz teknik heyetimiz inceleme yaparak zamanı geldiğinde yetkili birimlere, öneri ve çelişkilerimizi bildireceğiz.Şehrimize katkı sağlamaya devam edeceğiz.İnşallah memleketimiz sık sık uğradığı imar plan değişikliklerinden ve hastalıklı yapılaşmadan kurtulur. Bu konuda da yapılan yatırım planları doğru uygulandığı takdirde uygulayıcılara da destek vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.