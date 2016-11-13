MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Manisa’da partisinin Şehzadeler İlçe Teşkilatı tanıtım toplantısında konuştu. Partilerinin anayasa çağrısı sonrasında CHP’nin kendilerine kaba bir üslupla saldırdığını belirten Akçay, “Bizim bu anayasa çağrımızdan sonra Cumhuriyet Halk Partisi’nin o tahterevalli siyaseti sona erdi ve bunun getirdiği hırçınlıkla sürekli Milliyetçi Hareket Partisi’ne maalesef nazik olmayan kaba üsluplarla saldırıyorlar. Öncelikle nezakete davet ediyorum. Yani siz CHP olarak bu fiili durumun devamından mı yanasınız. Bu fiili durumdan bir rahatsızlığınızı görmüyoruz. Demek ki bu fiili durum, bu oldubitti ‘Ben yaptım oldu’cu yönetim anlayışından memnun olmalısınız ki iktidarı bırakmışsınız MHP’ye saldırıyorsunuz” dedi.

“TERÖR ÖRGÜTÜ YERLE YEKSAN OLACAKTIR”

Anayasaya eklenen geçici madde kapsamında haklarında dosya bulunan milletvekillerinin, bakanların, genel başkanların mahkemeye giderek ifade verdiklerini ancak HDP’li vekillerin bunu şova dönüştürerek devlete baş kaldırdıklarını kaydeden Akçay, terör örgütünün yan kolu gibi çalıştığını iddia ettiği HDP’nin Mecliste bulunmasının kabul edilebilir bir durum olmadığını söyledi. Kimsenin devlete başkaldıramayacağına vurgu yapan Akçay şunları söyledi:

“PKK terör örgütü, Avrupa Birliğinin bazı ülkeleri ve ABD’nin şımartmasıyla ve yönlendirmesiyle bu hainlikler yapılmaktadır. Zaten hiçbir zaman bulunmamaları gereken bir Meclis. Bu nasıl düşünülebilir. Bir terör örgütünün yan kolu şeklinde çalışan kişilerin bir legal parti görünümünde Millet Meclisinde yer almaları kabul edilebilir bir durum değildir. O bakımdan bunu da kullanmak istiyorlar fakat Edirne’den Kars’a kadar tüm milletimiz bunu meşru ve doğru bir karar olarak görmektedir. Bilhassa bu terör örgütünün eylemlerinin yoğun baskısı ve tehdidi altında bulunan Güneydoğu’daki vatandaşlarımız artık şunu çok iyi bir şekilde biliyorlar ve temsil ediyorlar. Dalga dalga da artık bu düşünce yayılmıştır. Devletsiz toplumlar ayak altında ezilir, ordusuz milletler ayak altında ezilir. O nedenle Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yanında çok kuvvetli bir şekilde yer almışlardır ve bunları tutum ve davranışlarıyla da göstermektedirler. Önümüzdeki zaman diliminde de bu duruşu çok daha kuvvetli bir şekilde göstereceklerdir. Öyle ümit ediyoruz ki uzunca bir zaman geçmeden terör örgütü Türkiye’nin içinde yerle yeksan olacaktır.”