MHP’den CHP’ye ’milli ve yerli’ tepki

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, yaptığı yazılı açıklamada, siyasetin söylem ve ifadelerinin nezaket sınırları içerisinde belagat sanatıyla birleştiğinde bir değer ve anlam taşıdığını kaydederek, “Ancak, CHP’nin yeni model bazı siyasetçilerinin, son zamanlarda, partimiz ve Genel Başkanımız ile ilgili edep ve adap sınırlarını aşan açıklamaları ve nezaketten uzak tavırlarıyla gündemde yer tutmaya çalıştıkları da bir vakıadır. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin millet ve devlet bekası mücadelesi kapsamında sunduğu siyaset projelerinin pratik bulması bu çeşitler üzerinde yan etki yapmıştır. Milli ve yerli fikirlerin siyasi proje haline gelmesinin bu tip bünyelerde karın ağrısı yapması, esasen, bizce beklenen bir durumdur. Ancak, bu karın ağırlarının sancılanmaya dönüşmesi ve ağız cırcırı ile devam etmesi durumu bu modellere özgüdür. Bu modeller, marjinal akımların etki alanına girerek milletten kopuk ve devlet karşıtı siyaseti ilke haline getirmiş olan çeşitlerdir. Bu modeller, terörist cenazesine katılmayı demokratiklik, devlet ve milletin değerlerine küfretmeyi özgürlük, Türk ve Türkiye düşmanlarıyla iş tutmayı diplomasi olarak gören tiplerdir. Bu modeller, toplum yararına tek bir proje dahi ortaya koyamayan, siyaseti işporta tezgahlarında çığırtkanlık ve argo çene yarışından ibaret gören türlerdir. Bu modeller, çok gürültülü çalışan, yol gidemeyen ancak olduğu yerde içi boş sıfır çizen şov sürümleridir. Lastik cavlatır, balata yakarlar başlarına toplanan kalabalığı görünce de bir şey yaptıklarını sanırlar, siyasetin önemli çınarlarından birisi olan CHP’yi düşürdükleri durumun ve getirdikleri konumun farkına dahi varamazlar” ifadelerini kullandı.

’YENİKAPI RUHU’ VURGUSU

MHP’nin, 7 Ağustos Yenikapı ruhu ve 16 Nisan anayasa değişikliği şuuruyla hareket ettiğini, millet ve devlet bekasının öncelikleri olduğunu vurgulayan Karakaya, “Bu maksatla, küresel emperyal güçlerin koruma ve kontrolünde olan malum terör örgütlerinin kökünün kazınması gerekmektedir. Bunun için, esasen anayasa değişikliği süreci ile başlatılmış olan ittifakın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini pratiğe taşıma şeklindeki, devamı kararlarını başka yerlere çekmenin kimseye faydası olmayacaktır” dedi.