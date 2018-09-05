MHP’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk konseyi 6. Devlet Başkanları zirvesine katılmasını ve yerli para ile ticaret yapılması yönünde ki görüşlerinin doların düşmesi için önemli bir hamle olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

Türki cumhuriyetlerle yapılacak iş birliğinin, yer altı zenginliği ve dolayısıyla da enerji politikaları bakımından önemli olduğuna dikkat çeken Avşar, “Avrupa Birliği, NATO, Arap Birliği gibi topluluklardan daha kayda değer ve daha stratejik bir oluşumdur. Dünyadaki doğalgaz rezervinin yüzde 10’luk ve petrol rezervinin yüzde 5'lik kısmının Türki cumhuriyetlerinde bulunduğunu kaydeden Avşar, “Ülkemizin adı geçen ürünlerden dolayı, yıllık 55 milyar dolar enerji ithalatı olduğu ve cari açığımızın en büyük kalemi olan enerji giderinin, tek başına Türki Cumhuriyetler üzerinden kapatılabileceği de aşikardır. Avrupa Birliğinin nüfusunun 500 milyon kişi olduğu, Türki Cumhuriyetlerinin nüfusunun ise 350 milyon kişi olduğu değerlendirildiğinde, Türki Cumhuriyetlerin genç, dinamik nüfus gücü mutlak suretle değerlendirilmelidir” ifadelerine yer verdi.

Dünya üzerinde Çin ve Hintlilerden sonraki 3’üncü büyük nüfusa sahip Türklerin ekonomik ve sosyal güçlerinin mutlak suretle birleştirilmemesi gerektiğini kaydeden Avşar, “Türk dünyasının askeri gücü de mutlak suretle değerlendirilmelidir. Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan ve Moğolistan’ın baş harflerinden oluşan Türk Dünyası Ordusu (TAKM), 2013 yılında protokol olarak kurularak 3 milyon düzenli ordu kurulması kararlaştırılmıştı. Şimdi diğer Türk dünyası orduları ile dünyada etkili olabilecek Türki Cumhuriyetler Ordusu kurulmalıdır. Özellikle NATO üyesi olmamıza rağmen, yaklaşık 40 yıldır PKK terörünü besleyen bizzat NATO üyesi ülkeler olduğu düşünüldüğünde, acilen Tük dünyası ordusu kurulması daha da önemli hale gelmiştir” şeklinde konuştu.

Türki Cumhuriyetlerinin ekonomik gücünün şuan da 1.5 trilyon dolar olduğunu da dile getiren Avşar, “Ancak gelişmekte olan bu bölgelerin gerek yeraltı kaynakları, gerekse insan kaynağı bakımından ileri ki dönemlerde dünya ekonomisinde söz sahibi olacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu sebeple, Avrupa Birliği Bakanlığı yerine, Türki Cumhuriyetler Bakanlığı kurularak, yönümüzü gerçek dost olan Azerbeycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan gibi Türki Cumhuriyetlere dönmemiz elzem ve önceliğimiz olmalıdır. Bu sebeple Cumhurbaşkanımızın son dönemde Türki cumhuriyetlere yaptığı seyahat ve çalışmaları Milliyetçi Hareket Partisi olarak sonuna kadar destekliyoruz” diye konuştu.