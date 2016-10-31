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MHP’den ’Cumhuriyet Gazetesi’ açıklaması

MHP Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Cumhuriyet Gazetesinin bazı yazar ve yöneticilerine yönelik operasyona ilişkin, “FETÖ yapılanması ile uzun yıllardır mücadele ettiğini bildiğimiz isimlerin, FETÖ operasyonu adı altında gözaltına alınması, olsa olsa soruşturmaları sulandırmak olur" dedi.

MHPden Cumhuriyet Gazetesi açıklaması

31 Ekim 2016 14:38

MHP’li Ok, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Ok, Tezcan’a yapılan saldırıyı kınayarak, saldırının kim tarafından yaparsa yapsın, nedeni ne olursa olsun, saldırıyı yapanlar önüne hangi sıfatları eklerlerse eklesinler bu, kabul edilebilir bir durum olmadığını söyleyerek, sözde ülkücü çetelerin saldırıyı gerçekleştirmesine üzüldüğünü ifade etti.

Ok, son Kanun Hükmünde Kararnamelere ilişkin olarak, Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen üç adaydan birini cumhurbaşkanı tarafından seçileceği yönündeki kararı eleştirdi. Ok, “Utanmasalar TBMM’yi kapatacaklar. Zaten şu anda Meclisin yetkileri hükümet tarafından gasp edilmiş durumda, KHK’larla istedikleri kanunları çıkarıyorlar. Meclis devre dışı olduğuna göre; Meclis tatil edilsin, milletvekilleri ücretsiz izne ayrılsın, böylece ekonomi rahat eder” şeklinde konuştu. Ok, şunları kaydetti:

“Sözlü sınav denildiğinde vatandaşların aklına tek bir şey geliyor; o da torpil. Sözlü sınav eşittir torpil. Dün soruları çalarak emek hırsızlığı yapan hain FETÖ, çocukların geleceğini kararttı. Peki şimdi bu yapılan sözlü sınav nedir? Bu sözlü sınav, emek hırsızlığına yasal kılıf uydurmaktır."

CUMHURİYET GAZETESİ YAZAR VE YÖNETİCİLERİNE YÖNELİK OPERASYON

Cumhuriyet Gazetesinin bazı yazar ve yöneticilerine yönelik operasyona değinen Ok, “FETÖ terör örgütü yapılanması ile uzun yıllardır mücadele ettiğini bildiğimiz isimlerin, FETÖ operasyonu adı altında gözaltına alınması, olsa olsa FETÖ soruşturmalarını sulandırmak olur. Bu operasyonlar, sağduyu sahibi insanlarda olduğu gibi bizim de kafamızda soru işaretlerine neden olmuştur” diye konuştu. FETÖ ile mücadelede FETÖ’nün siyasi ayağına bakılması gerektiğini savunan Ok, şunları dedi:

“FETÖ ile mücadele edilecekse, bunun mutlaka siyasi bağlantısı hukuk önüne çıkarılmalı. Yoksa FETÖ ile mücadele edildiğine kimseyi inandıramazsınız. Gariban memurları içeri atarak FETÖ ile mücadele edilmez. Siyasi ayağı ile mücadele edilirse Türkiye rahatlar; hukuk, adalet ve demokrasi rayına oturur. Siyasi ayağı ile mücadele edildiğinde de AKP içerisinde çok iddialı konuşuyorum kabine oluşturacak kadar üye bulamazlar."

Etiketler: Cumhuriyet gazetesi


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