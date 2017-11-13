MHP’den düşük memur maaşına tepki

MHP Bursa İl Başkan Vekili Erol Sönmez, memur maaşlarına yapılması planlanan zammın 2018’in ikinci yarısında gerçekleşecek olmasına tepki gösterdi. Sönmez yaptığı yazılı açıklamada, “TUİK in verilerine göre, 2017 Kasım ayı 4 kişilik bir ailenin asgari geçim haddi 5 bin 386 tl dir. Bu rakam önceki ayın yüzde 1 fazlasıdır. Yetkililer izah etsinler bakalım 20 yıllık bir devlet memuru 2700 tl’ye mahkum iken nasıl geçinecek? 4 kişilik bir memur ailesinin ulaşım, haberleşme, giyim, sağlık ve mutfak harcamalarını karşılamaktan uzak bu maaşlara mahkum edilen çalışanlarımızın haklı isteklerine siyasi irade ne vakte kadar duyarsız kalacaktır. 4 kişilik bir ailenin vazgeçemeyeceği zorunlu harcamaları tarihin en yüksek seviyesine çıkarken memurun alım gücü 2016 yılının bile gerisine düşmüştür. Döviz ve altın tarihi rekorlarını kırıp Türk lirası erirken, zamlar sağanak gibi yağarken memur unutulmuş ve kaderine terk edilmiştir. Döviz ve önlenemeyen fiyat artışları önümüzdeki dönemde enflasyonu daha da artıracaktır. Bu anlamda memur ve emeklilerine, işçiler ve emeklilerine yapılmış olan zamların yetersizliği bir kez daha ortaya çıkmıştır. Memurların temsilcisi konumundaki yetkili sendikanın bu yıl hiçbir varlık gösteremeyip memurların sıfır zamla yılı geçirmeye mahkum edilmesine hükümet edenler daha fazla bigane kalamazlar. Memur ve emeklilerinin haklı feryadına kulak tıkamak tam anlamıyla vicdansızlıktır. Dar gelirli ,emekli ve çalışanlarımızın gündeminin ilk sırasında geçim mücadelesi ve hayatta kalma çabasına karşı özellikle son günlerde AK Parti iktidarı otolardaki cam filmi, belediye başkanlarının görevden el çektirilmesi ve bunun gibi suni gündemler oluşturmaktadır. MHP olarak her zaman olduğu gibi çalışan ve üreten insanımızın haklı isteklerinin savunucusu olacağız. Biz çalışanlarımızın hak ettikleri ücretlerin kendilerine ödenmesi gerektiğini tekrarlıyor, AK Parti iktidarından sorumluluk makamına uygun tavır almasını istiyoruz” dedi.