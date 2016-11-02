MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Sözcü Gazetesi Yazarı Emin Çölaşan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili gazetede yazmış olduğu yazıya ilişkin yazılı basın açıklamasında bulundu. Yalçın, yaptığı açıklamada, “MHP aleyhinde yazacak, çamur atacak başka vesile ve gerekçe bulamamış olmalısınız ki yine bizim mahallenin mezbelesini eşelercesine eski defterleri karıştırıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“Millet, hakkımızdaki seviyesiz, ölçüsüz ve saygısız beyanlarınızı dinlemekten, duymaktan bıktı ama siz söylemekten, yazmaktan usanmadınız” ifadelerine yer veren Yalçın, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Ama millet sizden usandı, çünkü bugüne kadar yazdığınız hiçbir yazı millet ve ülke lehine olmamıştır. MHP düşmanlığını sakız gibi ağzınıza sıvayıp dişlerinizi göstere göstere, tükürüğünüzü akıta akıta çiğnemekten yılmadınız. MHP’ye kin ve nefretinizi yansıtan kelimeler kakafonisi, toz bulutu, çöl rüzgârı gibi etrafınızda savrulup duruyor. Siz de bundan âdeta bedevi zevki alıyorsunuz. Bizimle ilgili içi boş ve asılsız iddialarınız; bir vahaya veya akarsu kaynağına değil, çölde kalmış müflis bezirgânın serap görmesine benziyor. Sayın Genel Başkanımızın MHP’yi küçülttüğünü, 7 Haziran seçimleri sonrasında hükûmet ortaklığı, hatta başbakanlık teklif edildiği hâlde bunu elinin tersiyle ittiğini yazıyorsunuz. Bunu, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin iktidar olmak istemeyişine, iktidar olmaktan korkmasına bağlıyorsunuz. Oysa saptırmaya çalıştığınız gerçek bambaşka.”

“Siz kendinizi akıllı, âlemi saf ve enayi mi sanıyorsunuz?”

Yalçın açıklamasında, “7 Haziran sonrasında oluşan tabloda sözde yüzde 60 muhalefet blokunun içinde HDP de vardı, değil mi Sayın Çölaşan? Eğer sözünü ettiğiniz birliktelik gerçekleşseydi MHP, PKK’nın siyasi temsilcileriyle koalisyon hükûmeti kurmuş olacaktı. Ya da bir CHP-MHP koalisyonuna HDP dışarıdan destek verecekti. Siz kendinizi akıllı, âlemi saf ve enayi mi sanıyorsunuz? Yıllardır terörle müzakere terk edilsin diye bas bas bağıran, terörle mücadele konusunda hükûmetin alacağı her olumlu karara destek vereceğini açık açık ilan eden MHP’nin, yılanla aynı torbaya germesini nasıl beklersiniz? MHP’nin kendi tezlerine, fikriyatına taban tabana zıt bir tutumla bunu kabullenmesini beklemek, belahattan de öte kötü niyetin işaretidir. MHP’nin iktidar partisinin olumlu icraatına verdiği desteği payandalık olarak görüyor ama MHP’nin HDP’ye payanda olmasını makbul karşılıyorsunuz. Madem öyle, sizin adınız bundan böyle medyanın Makbul Çölaşan Paşa’sı olsun” dedi.

“MHP’nin çözüm üretmeye çalıştığını görmezden geliyorsunuz”

MHP’nin koalisyonlardan ve makul siyasi birlikteliklerden kaçacak bir parti olmadığını belirten Yalçın, “Geçmişte DSP tarafından en olmadık, ağır itham ve suçlamalarla karşı karşıya bırakılmasına rağmen Türkiye’nin üstün çıkarları için MHP’nin bu parti ile koalisyona gittiğini ne çabuk unuttunuz? Siz bugün bölücü terörün, terör örgütlerinin planlı ve düzenli şekilde topyekûn saldırıya geçtiğini, Türkiye’nin bir ateş çemberi içinde olduğunu görmüyorsunuz. Bunun karşısında MHP’nin çözüm üretmeye çalıştığını görmezden geliyorsunuz. Türkiye’nin meselelerine çözüm üretme yolunun, her şeye körü körüne muhalefetten geçmediğini de es geçiyorsunuz. MHP’nin CHP ve HDP ile ittifakına evet, halkın yüzde 49,5’unun oyunu alan meşru bir iktidarın terörlü mücadele, Irak ve Suriye konularındaki yapıcı her politikasına olumlu yaklaşılmasına hayır, öyle mi?” açıklamasında bulundu.