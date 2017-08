MHP’den FETÖ algılarına karşı uyarı

ŞANLIDER Başkanı Mustafa İsmet Erdoğan'ı ziyaret eden MHP Gaziantep İl Başkanı Doç Dr. Muhittin Taşdoğan, Erdoğan ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. FETÖ algıları konusunda uyarılarda bulunan Taşdoğan, NATO algılarına karşı milletin bilinçle hareket etmesi için geçmişi de dikkate alarak çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Taşdoğan, “Ülkenin her tarafından birlikte yaşamayı savunuyoruz. Ülkenin birlik ve beraberliği için huzur ve kardeşlik kavramlarını öne çıkarıyoruz. Her şeyi oy olarak gören bir parti değiliz. Öyle olsak çok rahat iktidar olurduk ama bizim amacımızın ülkemizin birlik ve beraberliğidir. Bugünlerde gündemimizin ayrılmaz bir paçası olan FETÖ ile ilgili ilk uyarıları ve tepkiyi biz koyduk. Koalisyon hükümetinde yer aldığımız gün FETÖ elebaşı ülkeyi terk edip Amerika’ya kaçtı. Siyasetle çok içli dışlı olmaları nedeniyle daha 2006 yılında ‘amacınız siyaset yapmaksa gelin siyasi parti kurun, yoksa siyasete müdahale etmeyin’ diyerek tepkimizi ortaya koyduk” dedi.

Parti olarak tüm STK'larla işbirliği içerisinde olduklarını anlatan Taşdoğan, “Gaziantep, tüm Türkiye’nin aynası gibi bir kent. Burası her ilden insanın kardeşçe bir arada yaşadığı bir yer merkez. ŞANLIDER gibi sivil toplum kuruluşları da yapacakları çalışmalarla kardeşliğimizin pekişmesinde önemli roller oynayabilirler. Parti olarak STK’larla sürekli işbirliği içindeyiz” şeklinde konuştu.

ŞANLIDER Başkanı Mustafa İsmet Erdoğan ise, Gaziantep’te yoğun bir Şanlıurfalı nüfusun bulunduğuna dikkat çekerek, “Biz önce Antepliyiz, burası bizim memleketimiz. her şeyimiz burada. Gaziantep artık büyük bir yaşam merkezi, herkesimden insan var. Bir arada yaşamak için yaşanan değişimi iyi okumak gerekiyor. 1920’li yıllardaki Gaziantep ile günümüz Gaziantep’i çok farklı. Eskide kalmak kimseye fayda sağlamaz. Kimse o zamana dönmek de istemez. Önemli olan birlikte yaşama olgusunu millet kavramı için öne çıkarmaktır. ŞANLIDER bu noktada önemli bir misyon üstlenmiştir” diye konuştu.