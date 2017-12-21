MHP’den Gemlik Belediyesi’ne tepki



MHP İlçe Başkanı Mehmet Emin Özcanbaz, yaptığı açıkmalada, "Gemlik Belediyesi’nin 2012 yılında MHP’nin uyarılarına rağmen yapmış olduğu 60 dönümlük arsa satışı sonucu belediyenin zarara uğratılmıştır. Satışların iptali için açılan davalar neticesinde, çağrılarımıza kulak vermeyen Gemlik Belediyesi Başkanı Refik Yılmaz, kamu zararına sebep olmuştur. 2012 yılında mülkiyeti Gemlik Belediyesi’ne ait olan toplam 59226 metrekare olan arsalar meclis kararı olmadan, usule aykırı olarak encümen kararı ile iki sanayi kuruluşuna satılmıştı.

3.10.2012 tarihli meclis toplantısında MHP grubunca bu konu, soru önergesiyle meclisinin gündemin getirilmiştir. Belediye idaresi tarafından 19.10.2012 tarihli yazılı cevabında, arazilerin satışının yapılabilmesi için meclis kararı gerekmediği, encümen kararı ile satış yapılabileceği; satışa konu taşınmazların 3194 sayılı İmar Kanununun 15 ve 16’ncı maddelerine göre işlem gören arsalar olup, 17. madde hükümleri içinde satılmış olduğu beyan edilmişti. Öncelikle burası atık parsel değil yoldur. Haklı çağrılarımız karşısında kayıtsız kalan Gemlik Belediyesi yönetimi, Gemlik’in menfaatine ve hukuka uygun düşmeyen bu satış işleminin iptali için yargı makamlarına başvurmaktan başkaca çare bırakmamıştır. Neticesinde, hem Bursa 2. İdare Hukuk Mahkemesi, hem de Danıştay 6. Dairesi tarafından ilçe teşkilatımızın haklılığı hukuken de ortaya çıkmıştır. En önemlisi Gemlikli hemşehrilerimizin hakkı korunmuştur” dedi.

Özcanbaz, “Belediye başkanına altını çizerek soruyoruz: Satılan arsalara bir imar uygulaması yapmadığınızı kendiniz söylüyorsunuz. Peki, satışa konu taşınmazlara nasıl parsel numarası verdiniz? Tapu Müdürlüğü, nasıl ve hangi ilişkiler sonucu belediye adına bu yerleri tescil etmiştir? 2012 yılında, MHP’nin uyarılarına rağmen, kamu menfaatini yok sayarak neden satış kararı aldınız? Bursa 2. İdare Mahkemesi’ne taşıdığımız konu ile alakalı, idare mahkemesi 12.06.2014 tarihinde satış iptali şeklinde karar vermiş, üst mahkemeye yaptığınız itirazı da, Danıştay 6. Dairesi de 06.11.2015 tarihinde ‘’satış iptali’’ olarak onanmışken, geçen 2 yıllık süreçte, tapu iptali davası neden açılmamıştır? Aldığımız duyumlara göre firmalardan bir tanesinin açmış olduğu faiziyle satış bedelinin iadesi davasının ardından bahsi geçen kuruma tapu iade davası açmanıza rağmen, diğer firmaya neden hala aynı davayı açmadınız? Yargı kararını bekletmenin suç olduğunu bile bile, 2 yıl önce alınan kararları neden uygulamadınız? Hukukçu bir belediye başkanına kanuna aykırı iş yapmak, hatta tapu gibi bir kurumu da bu yolsuz işleme ortak etmek yakışıyor mu? Bir belediye başkanı alenen kanuna aykırı iş yapıp, Gemlik ve ülke ekonomisine katma değer ve istihdam sağlayan kurumları da mağdur ediyorsa, o belediye çalışanları ve yönetimi neler yapmaz? Bir arsayı satmaktan aciz belediye yönetimi olabilir mi ? Sayın başkan 2012 yılında bizleri dinleseydi, bugün faiz ödemek zorunda kalmayacaktı. Mahkeme harçlarını hesap etmeyecekti. Bugün, MHP’nin ilk gün uyardığı noktaya geri döndük. Ne yazık ki Gemlik Belediyesi bizi 5 yıl geriden takip ediyor. Son olarak, buradan para iadesi, faiz ödenmesi ve mahkeme giderleri ile oluşacak milyonlarca liralık kamu zararının yükü yine tüyü bitmemiş yetime ve Gemlik halkına mı kalacak? Bize göre bu zarar 5 yıldır uyarılarımızı dinlemeyen, bile bile kamuyu zarara sokan Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz ve kararda dahli olanlardan tahsil edilmelidir” diye konuştu.

Hurşit Topal