MHP'den gençlere özel sosyal içerik platformu

Milliyetçi Hareket Partisi Ataşehir İlçe Başkanı Sadun Bizel öncülüğünde yola çıkan MHP Sosyal, partinin dijital platformlarda daha yaygın olması ve gençlere daha fazla kendini anlatabilmesi için yapmış olduğu bir girişim olarak öne çıkıyor.

Parti tabanından büyük destek gören içerik platformu mhpsosyal.com hakkında bilgi veren MHP Ataşehir İlçe Başkanı Sadun Bizel, "MHP Sosyal, milli içerik platformu olarak yola çıktı. Gündem, testler ve videolar içeren platform gençlere eğitimler vermek, sosyal medyanın önemini anlatmak, ülke durumundan daha hızlı haberdar olmalarını ve bilgilendirici paylaşımlar yapmalarını sağlamak amacıyla kuruldu. Üye olanlar partimiz ve düşüncelerimiz ile örtüşen her türlü içeriği paylaşabilir. MHP Sosyal ile MHP'nin dijital platformlarda daha fazla kişiye ulaşmasını ve gençlere kendini daha fazla anlatabilmesini hedefliyoruz. Milli içerik platformumuz, ilerleyen zamanlarda üniversite gençliğiyle de buluşacak. Bu kapsamda paneller düzenlenecek ve eğitimler verilecek. Gelişen teknolojiye uygun bir şekilde ülkemiz için çalışmalarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.