MHP'den Gökçek sürprizi

MHP Genel Merkezi'nin başkente aday olarak AK Partili eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek'i düşündüğü belirtildi. MHP'nin Gökçek ile henüz bir görüşme yapmadığı öğrenilirken, isminin Genel Merkez'de müzakere edildiği aktarıldı. Her ilde kazanmak için kolları sıvayan MHP, adayları belirlemek için bir komisyon kurdu. Komisyon belediye başkan adaylarını belirleme sürecine başladı. Bu kapsamda 1398 belediye başkanı adayını seçerken de halk nezdinde sevimli, güvenilir, halka hizmet etmiş isimlere öncelik verildiği ifade edildi. MHP, her seçim bölgesinde kazanmayı, kazanamasa da en çok oyu almayı hedef olarak belirledi. Melih Gökçek isminin de bu anlayıştan yola çıkarak düşünüldüğü öğrenildi.

Gökçek'in, MHP'nin aklında olan bir isim olduğu ve bu doğrultuda değerlendirmeye alındığı öğrenildi. Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak da MHP'nin Gökçek gibi sürpriz bir isim üzerinde müzakere yaptığı kaydedildi. Genel Merkez'in bazı Büyükşehir belediyelerinde milletvekillerinden de aday çıkarabileceği aktarıldı. AK Parti ile yerel seçimlerde ittifak olmaması ‘AK Parti kaybedecek' şeklinde değerlendirilen MHP kulislerinde, AK Parti'nin MHP'nin desteği olmadan Ankara, İstanbul ve İzmir gibi illerde başarılı olamayacağı kaydediliyor.

Bu arada, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Ben, Melih beyi aradım, ne olduğunu sordum. O da bana 'Yapılmış resmî bir teklif yok, ben de okuyunca şaşırdım ama ben AK Parti'liyim' dedi" açıklamasında bulundu.

Cumhur desteği sürecek

MHP ve AK Parti'nin yerel seçimlerde ittifak yapmayacağının açıklamasının ardından gözler Cumhur İttifakı'na çevrildi. MHP kulislerinde, önceki gün grup toplantılarında yaşanan karşılıklı gerilimin ardından yapılan açıklamalarla ortamın yumuşadığı, iki tarafın da Cumhur İttifakı'nın ruhunun zedelenmemesi için çalışacağı ifade ediliyor. Cumhur İttifakı'ndaki iki partinin de ayrı tüzel kişilikleri olduğu için fikir ayrılıklarının yaşanmasının doğal olduğu, bu durumun ittifakı etkilemeyeceği kaydediliyor. MHP'nin diğer konularda Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi tam anlamıyla yerleşinceye kadar desteğinin devam edeceği, terörle mücadele ve dış ilişkilerde hükûmetin yanında olacağı vurgulanıyor.