Ümit Özdağ, Sinan Oğan, Yusuf Halaçoğlu ve İsmail Ok, MHP’den ihraç edildi. Ümit Özdağ, Sinan Oğan, Yusuf Halaçoğlu ve İsmail Ok kimdir, Ümit Özdağ, Sinan Oğan, Yusuf Halaçoğlu ve İsmail Ok neden ihraç edildi sorularının cevapları merak ediliyor. MHP’li Ümit Özdağ, Sinan Oğan, Yusuf Halaçoğlu ve İsmail Ok ile ilgili bilmeniz gerekenleri sizler için derledik. MHP’li Ümit Özdağ, Sinan Oğan, Yusuf Halaçoğlu ve İsmail Ok "parti disiplinine aykırı hareket etmek"ten MHP'den ihraç edilmeleri istendi. Peki Ümit Özdağ kimdir? Sinan Oğan kimdir? Yusuf Halaçoğlu kimdir? İsmail Ok kimdir?

ÜMİT ÖZDAĞ KİMDİR?

Ümit Özdağ MHP’den ihraç edildi. Ümit Özdağ 3 Mart 1961 Japonya doğumludur. Münih Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra uzun yıllar üniversitelerde ders veren Ümit Özdağ, 2001 yılında profesörlük unvanını aldı. 1999'da Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi'ni, 2003'te Diyanet Araştırmaları Merkezi'ni, 2006'da ise 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü'nü kurdu. Bu düşünce kuruluşlarında yaptığı çalışmalarla ve yayınlarla Türk dış politikasına katkıda bulundu. Hâlen 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır. MHP'nin 19 Kasım 2006'da yapılacak 8. Olağan Kongresi öncesinde Devlet Bahçeli'ye karşı genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Ancak kongreden 2 gün önce MHP yönetimi tarafından partiden ihraç edilmesi üzerine kongrede aday olamadı. Mahkeme kararıyla yeniden MHP üyesi olan Ümit Özdağ, partisinin Gaziantep 1. sıra adayı olarak girdiği Haziran ve Kasım 2015 genel seçimlerinde TBMM milletvekili seçildi. 14 Kasım 2015'te MHP Genel Başkan Yardımcılığına getirildi; parti içi demokrasi gereğince kongre düzenlenmesini talep ederek 24 Şubat 2016 tarihinde bu görevinden istifa etti. 9 Nisan 2016'da MHP Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Özdağ, MHP'de mevcut yönetime karşı başkan adaylarının ortaya çıkması ve daha sonrasında mahkeme tarafından olağanüstü kurultay kararı verilmesinin ardından 9 Nisan 2016 tarihinde MHP Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Ancak MHP Genel Merkezi ile muhaliflerin mahkemelik olduğu kongre süreci sonrasında Yüksek Seçim Kurulu tarafından 10 Temmuz'da yapılması düşünülen kongre kesin olarak iptal edildi. 20 Ekim 2016 tarihinde MHP Genel Merkezi tarafından parti tüzüğünün bazı maddelerini ihlal ettiği gerekçesi ile kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilen Özdağ, 15 Kasım 2016 tarihinde partiden ihraç edildi.

YUSUF HALAÇOĞLU KİMDİR?

Yusuf Halaçoğlu MHP’den ihraç edildi. Yusuf Halaçoğlu 10 Mayıs 1949 Adana doğumludur. Yusuf Halaçoğlu 28 Ocak 2011 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) katıldı ve 2011 Türkiye genel seçimleri'nde MHP Kayseri 1. sıra milletvekili olarak meclise girdi. Milletvekilliği döneminde Türkiye–Kırgızistan Parlamentolar arası Dostluk Grubu saymanı ve Türkiye–İran parlamentolar arası Dostluk Grubu üyeliği yaptı. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar MHP Kayseri milletvekili olarak meclise girdi. 12 Temmuz 2015 tarihinde MHP Grup Başkan Vekilliği görevinden alındı. Yusuf Halaçoğlu, Kasım 2015 TBMM Başkanlığı seçimi'nde MHP tarafından Meclis Başkan Adayı gösterildi. Oylamanın 2. turunda aldığı 39 oy ile elenerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevine seçilemedi.

SİNAN OĞAN KİMDİR?

Sinan Oğan MHP’den ihraç edildi. Sinan Oğan 1 Eylül 1967 Iğdır doğumludur. 2011 Türkiye genel seçimleri'nde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Iğdır milletvekili olarak meclise giren Oğan, Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde partisinden aday gösterilmedi. Ağustos 2015'te partisinden ihraç edildi fakat açtığı davayı kazanarak MHP'ye geri döndü.

İSMAİL OK KİMDİR?

İsmail Ok MHP’den ihraç edildi. İsmail Ok Uludağ Üniversitesi Balıkesir Necatibey Eğitim Fakültesi Kimya-Fizik Bölümü mezunudur. Yenişehir'de Sivil Savunma Memurluğu, Beyoğlu Teknik Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesi’nde Kimya öğretmenliği, Balıkesir Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde İngilizce-Kimya öğretmenliği, Balıkesir Belediye Başkanlığı, Balıkesir Türk Eğitim-Sen Yönetim Kurulu Üyeliği, Balıkesir Türkiye Kamu-Sen Balıkesir İl Temsilciliği ve Türk Eğitim-Sen Şube Başkanlığı yapmıştır. TBMM 25. ve 26. Dönem MHP Balıkesir milletvekilidir. Evli ve iki çocuk babasıdır.