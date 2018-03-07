MHP'den ittifak düzenlemesi ile ilgili flaş açıklama!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, TBMM'de bir grup gazeteci ile bir araya geldi. Halkın yüzde 70'inin AK Parti-MHP ittifakına sevimli baktığını söyleyen Yalçın, "Karşımızdaki partiler ilke, Cumhur İttifakı ülke peşinde" ifadelerini kullandı.

Erken seçim konusunda ise Yalçın, "Erken seçim ülke menfaatine değil" dedi. Anayasa Komisyonunda görüşülmekte olan ittifak teklifi ile ilgili de Yalçın, "Anayasa Komisyonunda ne de genel kurulda değişiklik olmaz, 26 madde geldiği gibi çıkar" diye konuştu.

Ahmet Umur Öztürk

