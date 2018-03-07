Diğer
Kategoriler

MHP'den ittifak düzenlemesi ile ilgili flaş açıklama!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Halkın yüzde 70'i ittifaka sevimli bakıyor" dedi.

MHPden ittifak düzenlemesi ile ilgili flaş açıklama!

07 Mart 2018 11:10

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, TBMM'de bir grup gazeteci ile bir araya geldi. Halkın yüzde 70'inin AK Parti-MHP ittifakına sevimli baktığını söyleyen Yalçın, "Karşımızdaki partiler ilke, Cumhur İttifakı ülke peşinde" ifadelerini kullandı.

Erken seçim konusunda ise Yalçın, "Erken seçim ülke menfaatine değil" dedi. Anayasa Komisyonunda görüşülmekte olan ittifak teklifi ile ilgili de Yalçın, "Anayasa Komisyonunda ne de genel kurulda değişiklik olmaz, 26 madde geldiği gibi çıkar" diye konuştu.  

Ahmet Umur Öztürk
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç