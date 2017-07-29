MHP'den Koray Aydın'ın eleştirilerine cevap

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Türkiye; tarihin en kanlı üç terör örgütü PKK/PYD, IŞİD ve FETÖ’ye karşı Türkiye içinde ve dışında amansız bir mücadele içindedir. PKK’nın sözde sorumluları küresel güçlere yalvarmakta bunlar basına yansımaktadır. PKK bitme tükenme noktasına gelmiş, devletin demir yumruğunu kafasında hissetmiştir. Bu durum Sayın Aydın’ı rahatsız etmemelidir. Bu süreç işlerken MHP ilkelerinden ve ülkülerinden ödün vermeden, 48 yıllık şerefli mazisiyle mütenasip bir siyaset izlemektedir" dedi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Koray Aydın’ın MHP’nin politikalarını eleştiren basın açıklamasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Büyükataman, "Partimizin eski milletvekillerinden Koray Aydın, bugün yaptığı basın açıklamasında; 'Türk milleti, Türkiye nereye gidiyor?' diye endişeyle izlerken, diğer taraftan 'MHP nereye gidiyor?' sorusunu sormakta ve bekasının sigortası olarak gördüğü MHP’nin izahı olmayan politikalarına isyan etmektedir' demektedir. Koray Aydın, bakanlık, TBMM Başkanvekilliği gibi devletin önemli makamlarında bulunmuş birisi olarak yapmış olduğu bu açıklamayı acaba kendisine nasıl izah etmiştir. Bırakın devleti tanıyor biliyor olmasını herhangi bir vatandaşımız bile 15 Temmuz’da ülkemizin içinden geçtiği zorlu süreci, ağır imtihanı anlamış idrak etmiştir" ifadelerini kullandı.

"FETÖ, devlete virüs bulaştırmış; ahlak, hukuk, vicdan ve insan hakkı tanımamıştır"

"FETÖ, devlete virüs bulaştırmış; ahlak, hukuk, vicdan ve insan hakkı tanımamıştır" diyen Büyükataman, "15 Temmuz gecesi Türkiye’nin defin ruhsatını hazırlayan kanlı, kirli ve küresel mihraklar FETÖ maşasıyla son darbeyi indirmek istemişlerdir. Amaç Türkiye’nin bölünmesi ve bölüşülmesidir. Amaç Türk vatanının paramparça edilmesi, Suriye ve Irak’a dönüştürülmesidir. Ve tüm hedefleri kapsayacak şekilde Anadolu’nun istilası planlanmıştı. MHP bütün bunlara imkan ve fırsat vermemiştir. Diğer taraftan Sayın Aydın son dönemlerdeki politikalarımızı eleştirmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi devlet ve millet bekasını güçlendirmek, güvenceye almak, aynı zamanda milli uzlaşma ruhuyla sistem krizini büyüten fiili açmazı bitirmek amacıyla, yüklendiği tarihi görevi gönül huzuruyla ifa etmiş ve üstüne düşeni yapmıştır. 'MHP nereye gidiyor?' sorusunu ise bu hareketin geleneğinden gelen biri olarak en iyi kendisinin bilmesi gerekir. Türkiye herkesin küçük siyasi hesapları bir tarafa bırakarak milli sorumluluk anlayışı içinde hareket etmesini zorunlu kılan karanlık bir dönemden geçmektedir. Milliyetçi Hareketin bu dönemdeki yaklaşımlarına tabidir ki bu milli zaruretler yön verecektir. MHP dik durduğu sürece, Türkiye’nin milli birliğini sarsmak, bölünmez bütünlüğünü yıkmak, bölücü senaryoları hayata geçirmek mümkün değildir" açıklamasında bulundu.

"MHP’nin siyasi pusulası hiç sapmamıştır"

Büyükataman, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"48 yıllık şerefli mücadele tarihimize bakıldığında şunlar görülecektir: MHP’nin siyasi pusulası hiç sapmamıştır. Fikri omurgası yara almamıştır. Ülkücü-Milliyetçi Hareketi siyasi hesapları için kullanmak ve sokağa çekerek 'operasyon partisi' haline getirmek isteyenlerin hevesleri kursaklarında kalmıştır. 7 Haziran 2015, 1 Kasım 2015 seçimleri ve 15 Temmuz 2016 kalkışması ve bugün yaşanan gelişmelerle ilgili cevaplanması gereken sorular bulunmaktadır. Bizce Sayın Aydın bu sorulara kafa yormalıdır. Türkiye; tarihin en kanlı üç terör örgütü PKK/PYD, IŞİD ve FETÖ’ye karşı Türkiye içinde ve dışında amansız bir mücadele içindedir. PKK’nın sözde sorumluları küresel güçlere yalvarmakta bunlar basına yansımaktadır. PKK bitme tükenme noktasına gelmiş, devletin demir yumruğunu kafasında hissetmiştir. Bu durum Sayın Aydın’ı rahatsız etmemelidir. Bu süreç işlerken MHP ilkelerinden ve ülkülerinden ödün vermeden, 48 yıllık şerefli mazisiyle mütenasip bir siyaset izlemektedir. Ezcümle MHP durduğu yerde durmaktadır. Bilgi kirliliği oluşturarak aziz milletimizi yanıltmaya çalışmak, partimizi kamuoyunda tartışmaya açmak kimseye fayda sağlamayacaktır."