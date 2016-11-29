Diğer
Kategoriler

MHP'den provokasyon uyarısı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Mehmet Erdem, İnönü Üniversitesi Öğrenci Konseyi seçimlerinde yaşanacak provokasyonlara karşı uyarılarda bulundu.

MHPden provokasyon uyarısı

29 Kasım 2016 15:00

MHP Malatya İl Başkanı Mehmet Erdem, İnönü Üniversitesi Öğrenci Konseyi seçimleri için provokatörlerin devreye girdiğini söyleyerek, uyarılarda bulundu. Eğitim kurumlarında siyaset yapılmasına karşı olduklarını belirten Başkan Erdem, “Üniversitelerimize siyasetin girmemesi lazım. Çünkü siyaset girdiği anda provokatörlere gün doğar. Orada sıkıntılar olur geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin huzur içerisinde tahsillerini devam ettirmeleri gerekir. Tabi Üniversite içerisinde öğrencilerimiz demokratik faaliyetler de mutlaka bulunacaklar. Fakat bunu yaparken de kesinlikle biz MHP olarak bunu başta söylüyoruz. Üniversitelere siyasetin girmemesi gerekir. Siyasetçilerin bu tür şeylerde ellerini çekmesi gerekir bunlara sivil toplum örgütleri de dahildir. Öğrencilerimizi kendi başlarına bırakmamız gerekir. Bunlar mutlaka kendilerine göre en iyilerini yapacaklardır. Bir seçim sonuçta bu inşallah bu seçimde de kazasız belasız bir seçim atlatılmış olur" dedi. 

Yakup Arkın

Etiketler: MHP, provokasyon uyarısı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç