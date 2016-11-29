MHP Malatya İl Başkanı Mehmet Erdem, İnönü Üniversitesi Öğrenci Konseyi seçimleri için provokatörlerin devreye girdiğini söyleyerek, uyarılarda bulundu. Eğitim kurumlarında siyaset yapılmasına karşı olduklarını belirten Başkan Erdem, “Üniversitelerimize siyasetin girmemesi lazım. Çünkü siyaset girdiği anda provokatörlere gün doğar. Orada sıkıntılar olur geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin huzur içerisinde tahsillerini devam ettirmeleri gerekir. Tabi Üniversite içerisinde öğrencilerimiz demokratik faaliyetler de mutlaka bulunacaklar. Fakat bunu yaparken de kesinlikle biz MHP olarak bunu başta söylüyoruz. Üniversitelere siyasetin girmemesi gerekir. Siyasetçilerin bu tür şeylerde ellerini çekmesi gerekir bunlara sivil toplum örgütleri de dahildir. Öğrencilerimizi kendi başlarına bırakmamız gerekir. Bunlar mutlaka kendilerine göre en iyilerini yapacaklardır. Bir seçim sonuçta bu inşallah bu seçimde de kazasız belasız bir seçim atlatılmış olur" dedi.

Yakup Arkın