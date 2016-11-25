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MHP’li Akçay: Biz hiçbir zaman dönemsel duruş sergilemiyoruz

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, “15 Temmuz FETÖ darbe girişiminde MHP her zaman olduğu gibi, yine kritik rol oynamış ve darbeyi önlemiştir. Çünkü MHP’nin bu duruşu ilkesel bir duruştur. Biz hiçbir zaman dönemsel duruş sergilemiyoruz” dedi.

MHPli Akçay: Biz hiçbir zaman dönemsel duruş sergilemiyoruz

25 Kasım 2016 23:11

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Salihli’de yeni göreve gelen İlçe Başkanı Mehmet Akın ve yönetim kurulu üyelerini parti binasında ziyaret etti. Erkan Akçay’ın Salihli İlçe teşkilat ziyaretine Manisa MHP İl Başkanı Erkan Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri, Yunusemre, Alaşehir, Şehzadeler, Ahmetli, Salihli, Sarıgöl, Soma, Saruhanlı, Akhisar İlçe Başkanları yer aldı.

MHP’nin her zaman dava partisi olduğunu ifade eden Akçay, “15 Temmuz FETÖ darbe girişiminde MHP her zaman olduğu gibi, yine kritik rol oynamış ve darbeyi önlemiştir. Çünkü MHP’nin bu duruşu ilkesel bir duruştur. Biz hiçbir zaman dönemsel duruş sergilemiyoruz” dedi.

MHP’li Akçay, 12 Eylül darbe girişiminde olduğu gibi, 15 Temmuz darbe girişiminde de MHP’nin hedef alındığını söyledi.

“BİZİM USTAMIZ BAHÇELİ’DİR”

“MHP olarak biz teşkilatçı bir partiyiz” diyen Akçay, “Biz liderimize ve partimize her zaman sahip çıkacağız. MHP olarak bizim partimizin bir hedefi var, bizim söylemlerimizin uyumlu olması lazım, demirci ustası çekiç, çırağı balyozu kullanır. Çırağın işi ustasının çekici vurduğu yere balyozu indirmektir. Bizim ustamızda MHP Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli’dir. Bizim teşkilat olarak görevimiz onun çekici vurduğu yere balyozu indirmek onu takip etmek, bunun için bize düşen görev çekici takip etmektir” dedi.

MHP’nin mecliste her zaman kilit rolünde yer aldığını vurgulayan Akçay, “TBMM’de MHP ne dediyse, o olmuştur. Cinsel istismar yasasının MHP’nin talebi ile geri çekilmiştir” dedi.

Doğu ve Güneydoğu’da MHP teveccühünün arttığına değinen Akçay, “Suriye ve Irak’ta olanları gören vatandaşlarımız görerek, ülkesine sahip çıkıyor. Doğu ve Güneydoğu’daki vatandaşlarımız, bizi arayıp, destek vereceklerini söylüyor. Artık oradaki insanlarımız, kimin dost, kimin düşman olduğunu görmeye başladı” dedi.

ŞEHİDİN BABA OCAĞINA BAŞSAĞLIĞI ZİYARETİ

MHP Grup Başkanvekili Akçay, Salihli ziyareti kapsamında Şırnak-Cizre karayolunda teröristlerce yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olan Uzman Çavuş Süleyman Gür’ün(25) Kurtuluş Mahallesi’ndeki baba ocağını ziyaret etti. Akçay, şehidin eşi Merve, annesi Fikriye, babası Fahri Gür ve ağabeyi Sedat Gür’e başsağlığı diledi.

Etiketler: MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay


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