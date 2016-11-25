MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili ve Erkan Akçay, Sarıgöl’de yeni göreve gelen İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Erkan Akçay’ın ilçe teşkilat ziyaretlerine Manisa MHP İl Başkanı Erkan Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri, Yunusemre, Alaşehir, Şehzadeler, Ahmetli, Salihli, Sarıgöl, Soma, Saruhanlı, Akhisar İlçe Başkanları ile Manisa Ülkücü İşçiler İl Başkanı da katıldı.

"Saldırı oldukça manidar"

Yeni atanan teşkilatlara hayırı olsun demek için iki gün boyunca Manisa ilçelerini ziyaret edeceğini ifade eden Erkan Akçay, "Ülkemiz peş, peşe yapılan saldırılarla karşı karşıyadır. İçeriden ve dışarıdan saldırılar olmaktadır. 24 Kasım'da Suriye’de hava saldırısı yapılarak üç askerimiz şehit edildi. Bu tesadüf değildir. Geçen yıl 24 Kasım’da Rus uçağının düşürülmesi ile aynı gün yapıldı. Bu manidardır. Fırat Kalkanı operasyonunda şehit olan ve diğer şehitlerimizi saygı ile anıyorum. Allah rahmet eylesin" dedi.

"Avrupa ikiyüzlü"

Türkiye'nin komşu ülkelerin topraklarında gözü olmadığını belirten Erkan Akçay, "Suriye’de içte terör bitmeden ülkemiz rahata kavuşmaz. Bu nedenle mücadelemize devam edeceğiz. Bizlerin birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu bilenler her türlü oyunlara başvuruyor. DEAŞ, PKK ve FETÖ aynı amaçla Türkiye’yi yok etmek için gayret gösteriyorlar. Buna asla müsaade etmeyiz. Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde 176 Türk asıllı milletvekili var. Bunlar ne yaptı merak etmekteyim. Avrupa Birliğinin aldığı kararı dikkati almak ve uyanık olmamız gerekmektedir. Avrupa ülkelerinin PKK’ya yataklık yaptığını biliyorduk ama FETÖ’ye de yataklık yapmakta olduğunu gördük. Biz yolumuza devam edeceğiz. Avrupa ikiyüzlülük yapmaktadır" dedi.

"FETÖ ve PKK, OHAL'de bitirilmeli"

FETÖ ve PKK’nın olağanüstü hal durumundayken bitirilmesi gerektiğini dile getiren Akçay, "Terörü olağanüstü hal durumunda kaldırıp bir an önce olağan duruma geçmekte de yarar vardır. FETÖ’nün verdiği zarar çok büyük. Bu zararı düzeltmek uzun zaman alacaktır. Dini kullanarak gençlerimizi ailelerinden kopardılar ve terör örgütü üyesi olarak yetiştirdiler. Bunu bizzat ben Ankara’da Mecliste yaşadım" şeklinde konuştu.

Akçay parti ziyaretinin ardından MHP’li Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk’u makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından partililer birlikte Cuma Namazına gitti.

Erkan Akçay bugün Sarıgöl, Alaşehir, Salihli ve Ahmetli ilçelerinde ziyaretlerde bulunacak ve şehit ailelerini ziyaret edecek.

Vehbi Sarıhan