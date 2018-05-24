MHP’li Aycan: 'AK Parti’nin adayı belli değilken bizim adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dı'

Dulkadiroğlu İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programında gazetecilerle bir araya gelen MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, seçimler öncesi cumhurbaşkanı adaylarının belli olduğunu söyledi. Türkiye’nin başı sıkıştığında Ülkücülerin hep var olduğunu dile getiren Aycan, “Bizim duruşumuz ve tavrımız hiç değişmedi” diye konuştu.

Aycan, açıklamasına şöyle devam etti:

“Adalet ve Kalkınma Partisi kendi adayını belirlememişken, Milliyetçi Harekat Partisi seçimlere 18 ay varken dedik ki: Biz bu seçimde aday göstermeyeceğiz, biz bu seçimde Recep Tayyip Erdoğan’ı cumhurbaşkanı adayı olarak destekleyeceğiz. Milliyetçi Harekat Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi’nden önce Erdoğan’ı cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etti. Bizim adayımız belliydi, AK Parti’nin adayı belli değildi. Ve sonuçta ittifakın kararı olarak iki gurubun kararı ile Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı adayımız. Bu millet her başı sıkıştığında, ‘Ülkücüler nerede?’ diyor. Ülkücüler hep böyle ve hep buradaydı, bazen Meclis içinde bazen de Meclisin dışında kaldık ne yazık ki. Ama duruşumuzdan tavrımızdan hiçbir şey değişmedi.”

FETÖ’nün MHP’yi her kongrede karıştırma niyetinde olduğunu belirten Aycan, Meral Akşener’in “15 Temmuz’da başbakan olacağım” sözlerini hatırlattı. MHP kongrelerinin FETÖ için bahane olduğunu, 15 Temmuz öncesi altyapı ve kaos oluşturma niyetlerinde olduğunu söyleyen Aycan, “Fethullah Gülen dışarıdan ülkemize müdahale ediyordu hatırlarsanız. Genel başkanımız dedi ki: ‘Fethullah Gülen, madem çok siyaset yapmak istiyorsunuz yönetime karışıyorsunuz bu kadar, Amerika’dan gelin siyasete girin. Ondan sonra ne yapacaksanız gösterin kendinizi siyasi mücadelenizi verin.’ Tabi bunu söylediğinde Genel Başkanımızı aforoz etmeye kalkıştılar. MHP’nin her kongresinde FETÖ hareketi Genel Başkanımızın karşısına aday çıkarmıştır. Ama Genel Başkanımız bunlara müsaade etmedi. Aslında kongre yapıldı aday da oldular ama kazanamadılar. Yani Genel Başkanımız onların aday olmalarına da müsaade etti. Oyunlar hep MHP üzerinde oynandı. Israrla 2015’te kongre yapıp 15 Temmuz’da başbakan olmak istiyorlardı. 15 Temmuz’da, ‘Ben başbakan olacağım’ dedi, niye 15 Temmuz, ne alaka meğer neden o tarih çıkmış belli oldu. Hanımefendi 15 Temmuz’da başbakan olacağını söyledi acelesi vardı biran önce kongre yapmak istiyordu ve kongre bahane tabi ki. Alt yapı ve kaos oluşturmak istiyorlardı oldu bittiye getirmek istiyorlardı. O gün de biz ne dedik, ‘Kongre 18 Mart’ta yapılacak’ dedik ve 18 Mart’ta kongremizi yaptık kongreden de kaçmadık. MHP yüce bir dağdır ve herkese kapısı açıktır. Hiç kimseyi kovmamıştır. Herkese tahammül etmiştir” diye konuştu.

Muhammet Özer - Halil Koyun