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MHP'li Başkandan 'Vezir Parmağı' filmine yasak

Mersin'in Anamur ilçesinin MHP’li Belediye Başkanı Mehmet Türe, Mahsun Kırmızıgül'ün senaryosunu yazıp yönettiği ve başrolünde rol aldığı “Vezir Parmağı” filminin ilçedeki gösterimine yasak koydu.

MHPli Başkandan Vezir Parmağı filmine yasak

31 Ocak 2017 15:53

Başkan Türe, Mahsun Kırmızıgül’ün senaryosunu yazıp yönettiği ve başrolde oynadığı “Vezir Parmağı” filminin ilçedeki sinemada oynatılmasına izin vermeyeceğini açıkladı. Başkan Türe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ben Anamur Belediye Başkanı olduğum müddetçe, Mahsun Kırmızıgül gibi birinin ‘Vezir Parmağı’ filmi ve benzerleri asla Anamur sınırlarındaki sinemalarda gösterime giremez. İlçede tek sinema olan Belediye Sineması'nda iptal edilmiştir” dedi.

64 bin nüfuslu ilçedeki tek sinema olan Anamur Belediyesi Kültür Müdürlüğüne bağlı Belediye Sinema Salonu’nda açıklamalarda bulunan Türe, "PKK terör örgütüne sempati ile bakan, PKK terör örgütüne terör örgütü diyemeyen ve operasyonlara karşı gelen, Türkiye Cumhuriyeti’ni suçlayan bu ve bunun gibi sanatçılara bizim de bir tavrımız, bir sözümüz olacaktır. Bu nedenle Anamur Belediye Sinema Salonu’nda 'Vezir Parmağı' filmi gösterilmeyecek. Sadece bu değil, bunun gibi filmlerin Anamur Belediye sınırları içerisinde oynamaları mümkün değil” diye konuştu.

Başkan Türe, Mahsun Kırmızıgül’ün yönetip oynadığı ’Vezir Parmağı’ adlı filmin milli ve manevi değerlere ters olduğunu belirterek, "Medyada reklamı gösterilen ve bizlerin milli, manevi değerlerine ters olan, ecdadımızla adeta dalga geçen sahneleri ve senaryosu olan Mahsun Kırmızıgül’ün Vezir Parmağı adlı filmi Anamur Belediyesinde tek olan sinema salonunda kesinlikle gösterime girmeyecektir. Bu ve benzeri örf, adet, gelenek, görenek ve ahlaki hassasiyetlerimize ters filmler, ben Anamur Belediyesi başkanı olduğum sürece Anamur Belediyesi Sinema Salonu'nda gösterime girmeyecektir” şeklinde konuştu. 

Hasan Çetin
 

Etiketler: Vezir Parmağı


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