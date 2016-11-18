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MHP'li Depboylu'dan cinsel istismarla ilgili düzenlemeye tepki

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın Milletvekili Deniz Depboylu, “Kadına yönelik şiddetin hızla arttığı son yıllarda kadınlarımızı ve kız çocuklarımızı başta cinsel istismar olmak üzere her türlü istismardan korumak için çaba harcamamız gerekirken, AKP'nin çaba harcamak üzere seçtiği konu bizleri kaygılandırmaktadır” dedi.

MHPli Depboyludan cinsel istismarla ilgili düzenlemeye tepki

18 Kasım 2016 17:28

MHP'li Depboylu, Türk Ceza Kanunu’nda cinsel istismar suçunda mağdur ile failin evlenmesi halinde fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya cezanın ertelenmesine imkan veren düzenleme hakkında TBMM’de gazetecilere açıklama yaptı. Depboylu, cinsel istismarın cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkilemeksizin nasıl gerçekleşmiş olabileceğini belirterek, suça azmettiren veya işlenişe yardım edenlerle ilgili kamu davasının düşürülmesinin önerilmesinin tüyler ürpertici olduğunu savundu. Depboylu, “Kadına yönelik şiddetin hızla arttığı son yıllarda kadınlarımızı ve kız çocuklarımızı başta cinsel istismar olmak üzere her türlü istismardan korumak için çaba harcamamız gerekirken, AKP'nin çaba harcamak üzere seçtiği konu bizleri kaygılandırmaktadır. Bu önergenin kabul edilmesi durumunda mağdur olan kadınlar ve kız çocukları istismarcılarıyla evlendirilmeye zorlanacak, şiddet şiddeti doğuracaktır. Kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesinin önü açılacaktır” dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ’ın açıklamasını da değerlendiren Depboylu, “Bir baba, kız kardeşi olan bir ağabey, evinde kadınlarla yaşayan hiçbir erkek böyle bir kanuna olumlu bakamaz diye düşünüyorum. Ne olursa olsun hiçbir genç kız, hiçbir kadın istismarcısıyla evlendirilmeye zorlanmamalıdır” ifadelerini kullandı.

Etiketler: cinsel istismar, Deniz Depboylu, Milliyetçi Hareket Partisi


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