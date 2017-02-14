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MHP’li eski Belediye Başkanı Mutluer, Vatan Partisi’ne geçti

1994-1999 yılları arasından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)’den bir dönem Belediye Başkanlığı yapan Tuncay Mutluer, partisinden ayrılarak Vatan Partisi’ne geçti.

MHPli eski Belediye Başkanı Mutluer, Vatan Partisine geçti

14 Şubat 2017 15:46

Vatan Partisi Kars İl Başkanlığı’nda gazetecilere açıklamalarda bulunan Tuncay Mutluer, “1970 yılında Milliyetçi Hareket Partisi’nin çeşitli kademelerine görev aldım. Ülkü Ocaklarında yetiştim. Ülkücü Memurlar Birliği Başkanlığı yaptım. Bildiğiniz gibi 1994-1999 yılları arasında Kars Belediye Başkanlığı yaptım. O zamanlar Türkiye Cumhuriyeti ve vatanımız hakkında fikirlerim başkaydı. Ama son zamanlarda MHP’den neden ayrıldığım ve neden Vatan Partisi’ni tercih ettiğim bazı insanları kafasında bir soru oluşturdu. MHP artık söylemleriyle davranışlarıyla ve gittiği yol ile idealimizdeki, isteğimizdeki MHP’yi bitirdi. Baktık ki MHP ile Türkiye Cumhuriyeti ve vatanımızın sorunları hiçbir zaman çözülmeyecektir. Ve MHP’nin iktidara gelmesi artık hayal olmuştur. Sayın Devlet Bahçeli’nin yaptığı açıklamalarda ve son olarak anayasa ile ilgili birden bire fikir değiştirmesi ve konuşmaları bizlerde şok etkisi yaptı. MHP’de kalmamızın her hangi bir önemi ve nedeni kalmadı. Düşündük taşındık ve baktık, internetten ve diğer şekillerde inceleme yaptım. Zaten son zamanlarda da gazete ve televizyonlardan Sayın Doğu Perinçek’i takip ediyordum. Ve Perinçek her şeyi dosdoğru. Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği için programında çok şeyler vaat ediyor. Bu nedenlerle Vatan Partisi’ni tercih ettim” dedi.

'Çok güzel şeyler olacak'

Vatansever birisi olarak özellikle Perinçek’in Ermeni meselesindeki tavrının Vatan Partisi’ne geçmesinde etken olduğuna dikkat çeken Mutluer, “Vatan Partisi, Sözde Ermeni Soykırımını MHP’nin parlamentoda olmasına rağmen yapması gerekirken, Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek tek başına Avrupa’ya gidip sorunu onların ağızlarına tepiyor. Perinçek’in Ermeni meselesini basında ve mahkemelerde çürüttüğünü görünce, ben vatansever biri olarak kendisiyle iftihar ettim. İşte böyle hareketleri yapan, iktidarda olmamasına rağmen Türkiye’nin başına bela olan böyle bir sorunun üzerine giden Doğu Perinçek, acaba iktidara geldiğinde Türkiye için neler yapabileceğini düşündüm. Hakikaten çok güzel şeyler olacak. Programını okudum. Sizlerin de okumasını öneriyorum ve çok güzel şeyler var” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından MHP’li eski Belediye Başkanı Tuncay Mutluer, Vatan Partisi İl Başkanı Muharrem Yerli ile bir süre sohbet etti. Mutluer, rozetini ise Vatan Partisi’nin Kars’taki kurultayına katılacak olan Genel Başkan Doğu Perinçek’in takacağı öğrenildi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 18 Şubat 2017 Cumartesi günü Kars’ta partisinin kurultayına katılacak. 

Işık Çapanoğlu

Etiketler: Tuncay Mutluer, Vatan Partisi


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